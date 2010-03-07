50 یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران شاهرود مشاهده شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود از افزایش 10 تا 15 قلاده ای این گونه جانوری بر اساس مشاهده این تعداد یوزپلنگ در این پارک خبر داد.

وی ادامه داد: در مشاهدات و تصویربرداری که از این جانور به عمل آمده تعداد 13 توله نیز مشاهده شده است .

رئیس پارک ملی توران شاهرود بارندگی مناسب، افزایش طعمه، جلوگیری از شکار غیر مجاز و ممنوعیت ورود دام به منطقه را از جمله دلایل افزایش تعداد یوزپلنگ دراین پارک عنوان کرد .

وی افزود: 50 شکارچی و صیاد غیر مجاز نیز از اول امسال تاکنون در محدوده این پارک دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند .