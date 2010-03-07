قناعت به خبرنگار مهر گفت: با توجه به فضایی که در سینمای ایران وجود دارد ترجیح می‌دهم برای مخاطب بزرگسال فیلم بسازم تا فیلمهایم دیده شوند. همچنان به سینمای کودک علاقمند هستم اما نمی‌خواهم فقط فیلمساز کودک باشم .درواقع جذب مخاطب بزرگسال یکی از مهمترین دغدغه‌های من در سالهای اخیر بوده است.

وی ادامه داد: "زخم شانه حوا" شخصی‌ترین فیلم من است و آن را 10 سال قبل می‌خواستم بسازم اما شرایط برای کلید زدن این فیلم فراهم نمی‌شد، پس از "زخم شانه حوا" فکر نمی‌کنم بتوانم فیلمی این قدر دلی بسازم. "زخم شانه حوا" داستان نسلی از جنگ را روایت می‌کند که به آنها بی‌توجهی شده است.

کارگردان "من و نگین دات کام" گفت: متاسفانه برنامه‌ریزی جشنواره به شکلی بود که فیلم دیده نشد، امیدوارم این فیلم در شرایط مناسب و با تبلیغات درست و حرفه‌ای اکران شود. "زخم شانه حوا" قابلیت جذب مخاطب را دارد و داستانی را روایت می‌کند که می‌تواند خانواده‌ها را جذب کند. فیلم یک درام قصه‌گو و تاثیرگذار است و امیدوارم قربانی شرایط اکران نشود.

"زخم شانه حوا" با بازی آهو خردمند، هومن سیدی و مینا ساداتی را حسن کلامی تهیه کرده است. این فیلم در بخش خارج از مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.