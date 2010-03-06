تنش در دولت انگلیس در پی اظهارات براون در کمیته چیلکات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "گوردون براون" روز گذشته در کمیته چلیکات حاضر شد و گفت : در زمانی که به عنوان وزیر خزانه داری بوده هر چه آنچه را که ارتش نیاز داشته به ویژه تجهیزات مورد نیاز ارتش در افغانستان و عراق را فراهم کرده است.

وی همچنین از تمام تصمیماتی که توسط وزارت خزانه داری انگلیس تحت وزارت او در در زمان جنگ عراق اتخاذ شده دفاع کرد.

این در حالی است که پیش از این فرماندهان ارشد ارتش انگلیس با انتقاد از کمبود تجهیزات در جنگ عراق و افغانستان اعلام می کردند که اغلب مشکلات روحی نظامیان ارتش انگلیس حاضر در عراق و افغانستان به دلیل کمبود تجهیزات و به ویژه تجهیزات پزشکی بوده است.

در حالی که براون مدعی ارسال تمام تجهیزات مورد نیاز ارتش در عراق و افغانستان شده فرماندهان ارتش این کشور از کمبود تجهیزات جنگی در افغانستان گله مند هستند.

در همین رابطه، مخالفان دولت انگلیس بر این باورند که بی توجهی دولت به نیازهای نظامیان این کشور در افغانستان از جمله دلایل اصلی کشته شدن آنان است.

در همین رابطه، انتشار آخرین هشدار افسر انگلیسی که چندی پیش در افغانستان کشته شد، درباره دلایل افزایش تلفات نظامیان این کشور توجه رسانه های این کشور را به خود جلب کرده است.

بر این اساس سرهنگ دوم "روپرت تورنلو" که در ماه جولای بر اثر انفجار یک بمب کناره جاده ای در افغانستان کشته شد، پیش از مرگ خود درباره کمبود ادوات و تجهیزات نظامی انگلیسیها در این کشور هشدار داده بود.

وی در نامه ای که در ماه ژوئن به فرماندهان نظامی انگلیسی نوشته از کمبود ادوات نظامی به ویژه بالگرد شکایت کرده و نقل و انتقال نظامیان از راههای زمینی را سبب افزایش تلفات آنها بر اثر انفجار های جاده ای و یا حمله شورشیان دانسته است.