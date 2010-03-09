قیمت قبور در امامزادگان افزایش می یابد

محمد غلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر بیان داشت: فضای سبز و مناسب و ایجاد پایگاه های فرهنگی و اجتماعی در بیشتر بقاع متبرکه و همچنین پائین بودن قیمت قبور فارغ از اعتقادات دینی و اسلامی، مردم را به سمت دفن اموات در امامزادگان سوق داده است.

غلامی با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان اوقاف به هیات امنای بقاع متبرکه سراسر کشور مبنی بر افزایش قیمت قبور افزود: بر اساس این ابلاغیه کمیته ای متشکل از هیئت امنای بقاع متبرکه، رئیس سازمان اوقاف، معاونت بقاع و حراست اداره اوقاف استان و شهرستان بر اساس موقعیت و ارزش منطقه ای و محلی، قیمت قبور فروشی بقاع را تعیین می کنند.

وی در ادامه افزود: هم اکنون قیمت قبور دربقاع متبرکه میانگین 200 تا 500 هزار تومان است که بیشتر صرف امور رسیدگی به بقعه، آب، برق و خدمات می شود که با وجود هزینه های بالای نگهداری بقاع قبور رایگان ارائه می شود.

غلامی در پاسخ به اینکه برای جلوگیری از تکمیل ظرفیت بقاع متبرکه چه تمهیداتی در نظر گرفته شده گفت: در صورت تامین منابع مالی از محل موقوفات بقاع ساختمانها و زمینهای اطراف امامزادگان خریداری و تبدیل به صحن می شوند.

بیش از هشت هزار بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که تمامی این اماکن دارای گورستان هستند.