رفع نیازهای صنعتی منطقه با پروژه های تحقیقاتی دانشگاه تفرش

عبدالمجید حدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد طرح های تحقیقاتی دانشگاه که منجر به انعقاد قرارداد با بخش صنعت شده، اظهار داشت: در راستای تشویق و زمینه سازی تحقیقات توسط اساتید، دانشگاه تفرش یک فرصت آزاد بدون خط و جهت خاص برای موضوع های تحقیقات پژوهشی قائل شده و تنها تاکید آن، فعالیت اساسی بر روی رشته های مهندسی برای رفع نیازهای استان و سپس در کشور است.

معاون پژوهش دانشگاه تفرش با اظهار رضایت از این نشست ها نتایج حاصل از آن را اجرایی شدن پنج پروژه تحقیقاتی با همکاری شرکت منطقه ای برق باختر که یکی از صنایع عمده تولید، انتقال و توزیع نیرو در سطح کشور است، عنوان کرد و گفت: ترتیبی داده شده تا اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تفرش در رشته قدرت و الکترونیک، پروژه های تحقیقاتی خود را با توجه به نیازهای شرکت منطقه ای برق باختر شناسایی کرده تا درمدت زمان تحصیل، پروژه ها با خط و جهت مشخص ایجاد و از نتایج قابل قبولی برخوردار باشند.

حدیدی از مذاکرات دانشگاه تفرش با شرکت مخابرات تفرش خبر داد و افزود: دو پروژه موفق در این زمینه اجرایی شده که یکی از آنها بهینه سازی منابع تغذیه شرکت مخابرات است، چرا که سیستم های مخابراتی به یک تغذیه قابل اعتماد نیاز دارند تا با کنترل های اعمال شده از قطعی ارتباط، ایجاد صدمه و اختلال به سیستم مخابراتی جلوگیری های لازم به عمل آید.

معاون پژوهش دانشگاه تفرش ادامه داد: فاز نهایی پروژه بهینه سازی منابع تغذیه شرکت مخابرات آماده شده و به زودی به کارفرما ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد کردیم درصدی از مبلغ قراردادها به بخش پژوهش و درصدی برای تشویق و دادن انگیزه مناسب به اساتید و دانشجویان، به دانشکده هایی که پروژه از آنجا ناشی شده، تعلق گیرد که این مبلغ شناور بوده و از 20 درصد تا 35 درصد متغیر است.