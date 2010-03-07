نسخه فارسی "پیام آزادی" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر،محمد ابراهیم شریعت مدیر نشر عرفان با اعلام این خبر شمارگان چاپ دوم این کتاب را ده هزار نسخه عنوان کرد.

کتاب "پیام آزادی "دربرگیرنده‌ اشعاری است که ادیب برومند از سال 1329 تا 1356 هجری شمسی، به مناسبت رویدادهای مربوط به مبارزه برخی از کشورهای استعمارزده، با سیاست استعماری و گرفتاریهای آنان در راه به دست آوردن استقلال و تعیین سرنوشت خویش سروده است.‌‌

حسن قدیانی مدیر بنیاد جهانی ادیب پیش از این از انتشار ترجمه این کتاب به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی و انتشار آن در اردیبهشت ماه 89 به صورت اینترنتی خبر داده بود.