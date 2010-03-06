طرح بسیج سلامت در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در ارومیه، کامران دهقان بعد از ظهر شنبه در نشست خبری، گفت: این طرح از اول اسفند تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی بر اماکن و محلهای تهیه و عرضه مواد غذایی و سازمانهای درگیر تأمین آب آشامیدنی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است، بیان داشت: در قالب اجرای این طرح 15 گروه نظارتی و 22 گروه بازرسی در استان فعالیت می کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی همچنین از برگزاری همایش استانی بهداشت محیط، شانزدهم اسفند ماه سالجاری خبر داد.