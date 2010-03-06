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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

طرح بسیج سلامت در آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح بسیج سلامت در آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از آغاز اجرای طرح بسیج سلامت در آذربایجان غربی به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در ارومیه، کامران دهقان بعد از ظهر شنبه در نشست خبری، گفت: این طرح از اول اسفند تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی بر اماکن و محلهای تهیه و عرضه مواد غذایی و سازمانهای درگیر تأمین آب آشامیدنی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است، بیان داشت: در قالب اجرای این طرح 15 گروه نظارتی و 22 گروه بازرسی در استان فعالیت می کنند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی همچنین از برگزاری همایش استانی بهداشت محیط، شانزدهم اسفند ماه سالجاری خبر داد.

کد مطلب 1046391

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