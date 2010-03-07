به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، شیخ یحیی صافی امام مسجد لاکمبا گفت: ما تلاش می‌کنیم گردهم جمع شویم و با هم همکاری کنیم و تلاش کنیم درک بهتری از حقیت اسلام به دست بیاوریم.

وی افزود: ما امسال تصمیم گرفتیم این رویداد را با شکوه و عظمت خاصی برگزار کنیم تا نشان دهیم که میزان تساهل ما چقدر است.

این مسجد امروز (15 اسفند ماه) درهای خود را از صبح تا عصر به روی بازدید کنندگان می‌گشاید و با حضور راهنمایانی آنها را به داخل مسجد هدایت می‌کند. روز گشایش درهای مسجد در استرالیا دربرگیرنده بحثها و گفتگوهایی درباره آموزه‌های اسلامی و اقلیت مسلمان است.

شیخ صافی گفت: من اعتقاد دارم که مسلمانان و غیر مسلمانان استرالیا در کنار هم می‌توانند با هماهنگی زندگی کنند، اما زمانی این هدف تحقق می‌یابد که درک درستی از یکدیگر داشته باشیم و نسبت به سنتها و ادیان یکدیگر تساهل نشان دهیم.

مقامات مساجد از افراد متعصب نسبت به اسلام نیز دعوت کرده‌اند تا بتوانند درباره اسلام اطلاعات صحیحی کسب کنند.

امام این مسجد گفت: وقتی مردم درباره ما بد فکر می‌کنند باید تلاش کنیم این تفکر را اصلاح کنیم، ما نمی‌خواهیم به آنها دروغ بگوئیم بلکه می‌خواهیم آنها واقعیت دین ما را درک کنند.

مسجد لاکمبا که به مسجد امام علی بن ابی طالب نیز شهرت دارد یکی از بزرگترین مساجد استرالیا است که در سال 1977 به بهره‌برداری رسید. این مسجد در حوزه لاکمبا، نیو ساوت ولز قرار دارد و اکثر مسلمانان لبنانی‌تبار از آن استفاده می‌کنند.

نمازهای یومیه در مسجد علی ابن ابی طالب هر روز با حضور بیش از یک هزار نمازگزار اقامه می‌شود و نماز ظهر جمعه با حضور 5 هزار نماز گزار برپا می‌شود.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین استرالیا است و مسلمانان 5/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند.

مسلمانان از 200 سال پیش در استرالیا سکونت داشتند اما پس از حملات یازدهم سپتامبر مورد شک و سوء ظن قرار گرفتند.

گزارشهای اخیر دولتی نشان می‌دهد که مسلمانان این کشور با اسلام‌هراسی و رفتارهای نژادپرستانه عمیق و ریشه داری روبرو هستند.