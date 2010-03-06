مصوبه کمک به موسسات قرآنی لرستان هنوز اجرایی نشده است

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تشریح مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به این استان، یادآور شد: در سفر دوم رئیس جمهور که سال گذشته انجام گرفت مصوباتی در حوزه قرآن و مساجد و مصلاها به تصویب رسید که برخی از این مصوبات هنوز محقق نشده است.

وی افزود: یکی از این مصوبات سفر رئیس جمهور اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال برای کمک به موسسات قرآنی استان بود که با وجود پیگیری ها و مکاتباتی که در این زمینه صورت گرفت این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: احداث مساجد بین راهی در شهرستان پلدختر با اختصاص یک میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت راه، اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال برای احداث مصلاهای استان از ردیف متمرکز در قانون بودجه سال 87 کل کشور، اختصاص 9 میلیارد ریال برای مرمت و تکمیل مساجد استان از ردیف متمرکز در قانون بودجه سال 87 کل کشور از جمله مصوبات سفر دوم هیئت دولت به لرستان بوده است.

علوی اختصاص 10 میلیارد ریال برای تکمیل و مرمت مساجد استان در قالب پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه و مبلغ پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در سال 87، شروع به احداث دانشگاه علوم قرآنی توسط استان و تکمیل آن توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان طی سال های 88 و 89 را از دیگر مصوبات سفر دوم رئیس جمهور در حوزه دین و قرآن بود دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این مصوبات یاد شده هنوز محقق نشده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین با اشاره به در پیش بودن سفر سوم هیئت دولت به لرستان، بیان داشت: برای این سفر پیشنهاداتی را آماده کرده‌ایم که از جمله آنها می‌توان به اختصاص مبلغ پنج میلیارد ریال جهت کمک به موسسات قرآنی، ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره‌های بین‌المللی تجلیل از زنان محجبه و موفق جهان اسلام و شاهنامه‌خوانی، ایجاد دبیرخانه جشنواره ملی تعزیه و موسیقی نواحی و تأسیس انجمن دائمی مفاخر و آثار لرستان اشاره کرد.

علوی کمک به احداث فضاهای فرهنگی در مساجد، کمک به نشریات محلی، احداث سینما و کتابخانه و کمک به چاپ و انتشار کتب نویسندگان لرستانی را از دیگر پیشنهادات این اداره کل در سفر دور سوم هیئت دولت برشمرد.

وی همچنین از همه صاحب نظران و اصحاب رسانه و مطبوعات استان خواست پیشنهادات مورد نظر خود را برای طرح در سفر سوم هیئت دولت به لرستان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارائه دهند.