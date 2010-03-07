کیوان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر و بعد از پیروزی پرگل برابر تیم اراک گفت: ما با تیم فولاد تنها به دلیل تفاضل گل عقب بودیم که خوشبختانه در بازی جمعه شب توانستیم ضمن کسب دو امتیاز دیگر تفاضل گل را افزایش داده و به صدر جدول صعود کنیم.

وی افزود: تیم ما در شرایطی هفته پنجم از رقابتهای دور رفت لیگ را بعد از 60 روز تعطیلی با پیروزی شروع کرد که چند تن از بازیکنان و دو دروازه بان تیم ما همراه با ملی پوشان راهی لبنان شده بودند و از نظر روحی و کمی جسمی شرایط ایده آلی نداشتند. با این حال این نفرات در تمرینات این دو هفته شرکت کردندو امیدواریم تا پایان سال به وضعیت خوبی از لحاظ آمادگی برسند.

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: تیم ما در هفته ششم برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی کار سختی ندارد اما هدف ما پیروزی برابر تیم فولاد در هفته هفتم دور رفت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور است.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما حفظ صدرنشینی و تکرار عنوان قهرمانی در لیگ سال 88 است، تصریح کرد: حریف اصلی ما تیم فولاد در لیگ برتر است و باید تلاش کنیم تا در دربی اصفهان این تیم را از پی رو برداریم در صورتیکه نتوانیم برابر فولاد به پیروزی برسیم در دور برگشت وبرای جبران این شکست به طور قطع بازیکن خارجی استخدام می کنیم.

تیم هندبال ذوب آهن اصفهان جمعه شب در ادامه دور رفت رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور از سد تیم هپکو اراک گذشت و با 10 امتیاز و تفاضل گل +43 به صدر جدول رده بندی صعود کرد.