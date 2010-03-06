43 نشست با عنوان "گفتمان دینی جوان" در کرج برگزار شد

حجت الاسلام عبدالرضا کیاحیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از مجموع این نشستها 26 مورد در قالب همایش، 13 مورد کارگاهی و چهار مورد نیز در قالب گفتمان دینی دانشجویی برگزار شده است.

وی ادامه داد: بالابردن سطح اطلاعات علمی و دینی نسل جوان به صورت حضوری و چهره به چهره و نیز جوابگویی به سئوالات و شبهات جوانان در خصوص مسائل فرهنگی و دینی در جامعه اسلامی و رویکردهای بین المللی از جمله هدفهای برگزاری این گفتمانها بوده است.

این مسئول بیان کرد: دوره های گفتمان دینی با موضوع های مهارتهای زندگی، عفاف و حجاب، کلید و رمز موفقیت، جوان و آینده و آشنایی با نحله های انحرافی با همکاری اداره آموزش و پرورش، دانشگاهها و آموزشگاه های شهرستان کرج برگزار شده است.

وی اظهار داشت: در این جلسه ها مهارتهای لازم در زمینه برخورد صحیح با افراد نزدیک نظیر پدر، مادر، معلم و دوستان به دانش آموزان آموزش داده می شود.

کیاحیرتی عنوان داشت: روشهای مقابله با عصبانیت، کم رویی، اضطراب و وظایف زن و آداب خانه داری از مطالبی است که در جلسه های گفتمان دینی دانشجویی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: گفتمان دینی یکی از ابزارها برای تبلیغ اسلام است و از صدر اسلام تاکنون بر ضرورت انجام آن از سوی بزرگان تاکید شده است.

این مسئول اضافه کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در سال جدید نیز آماده است تا کارشناسان مذهبی و فرهنگی خود را به مراکز آموزشی، کانونهای فرهنگی و مسجدها برای برگزاری گفتمان دینی اعزام کند.

کرج به دلیل جمعیت و وسعت زیاد دارای دو اداره تبلیغات اسلامی در شمال و جنوب این شهرستان است.