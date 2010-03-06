820 میلیارد ریال برای ایجاد ناحیه صنعتی در آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، نادر صفرزاده بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح کارخانه قند شاهین دژ، افزود: این میزان اعتبار برای ایجاد 10 ناحیه صنعتی جدید در نقاط مختلف استان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: این نواحی در شهرهای تازه شهر سلماس، قوشچی ارومیه، نالوس اشنویه، خلیفه لوی نقده، کشاورز شاهین دژ، ایو اوغلی خوی، باروق و چهاربرج میاندوآب، میرآباد سردشت و خلیفان مهاباد ایجاد خواهد شد.

صفرزاده در ادامه اظهار داشت: این کارخانه در زمینی به مساحت شش هزار و 659 مترمربع و با یکهزار و 200 مترمربع زیربنا احداث شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای احداث و بهره برداری از این واحد 11 میلیاردریال سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: هفت میلیارد از این اعتبار از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده تأمین شده است.

به گفته ی صفرزاده ظرفیت تولید این کارخانه 15 هزار تن در روز اسبوده و برای 22 نفر بصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مراسم افتتاح این کارخانه توسعه روز افزون کشور را مرهون تلاش مسئولان نظام و وحدت و همدلی مردم عنوان کرد و گفت: با خدمات دولت در مناطق محروم هر روز شاهد رشد و بالندگی این مناطق هستیم.