95 درصد علت گرد و غبارها بی توجهی به عرصه های منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق امیری ظهر شنبه در آیین آغاز بزرگداشت هفته منابع طبیعی افزود: متاسفانه در اثر بی توجهی تمامی کشورها به حفظ و صیانت از جنگلها، مراتع و عرصه های منابع طبیعی شاهد فرسایش خاک و بروز پدیده گردو غبار هستیم که این امر روز به روز در حال گسترش است.

وی بروز این پدیده جوی را بسیار زیانبار توصیف کرد و بیان داشت: با توجه به بروز این پدیده در تمامی زمینه ها کشورها باید نسبت به حراست و صیانت از عرصه های منابع طبیعی تلاش کنند.

امیری با بیان اینکه 100 درصد عرصه‌های ملی در آذربایجان غربی شناسایی شده است خاطرنشان کرد: امکان دارد برخی عرصه‌های منابع طبیعی، منابع ملی تشخیص داده شود و با وجود تشخیص کارشناسان اداره کل منابع طبیعی‌زمین‌هایی وجود داشته باشد که صاحبان آنها به قانون مراجعه نکرده‌اند تا حق و حقوق خود را طلب کنند .

مدیرکل منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: افراد و اشخاص دارای زمین برای تعیین وضعیت زمین خود با مراجعه به قانون می‌توانند حقوق خود را طلب کنند .

وی با اشاره به اینکه در سالجاری از 206 فقره پرونده شکایت مبنی بر وجود اراضی افراد در عرصه‌های ملی تشکیل شده و 170 فقره زمین از زمین‌های منابع طبیعی به صاحبان اصلی آنها بازگردانده شده است، افزود: 94 پرونده دیگر نیز در کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی استان در دست بررسی است .

وی بر ثبت اموال عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: باید زمینه‌ای ایجاد شود تا دولت مالکیت خود را در عرصه‌های طبیعی اعلام کند که این اقدام نیاز به ایجاد مسائل زیربنایی دارد .

این مقام مسئول حفظ مراتع و جنگل‌ها را از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان کرد و افزود: به منظور حفظ مراتع طرح مرتعداری و ممیزی اراضی در سطح مراتع استان انجام می‌شود که از سه میلیون هکتار مرتع موجود در استان در 2.2 و هکتار از آن، ممیزی اراضی انجام گرفته است .

امیری خاطرنشان کرد: در 19 هزار و 660 هکتار از اراضی آذربایجان غربی با اعتبار یک هزار و 365 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی پروژه‌های مطالعاتی آبخیزداری در دست اقدام است.

مدیرکل امور اداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هم در این آیین با اشاره به آیات و احادیث در خصوص اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: بیش از دو هزار آیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص اهمیت منابع طبیعی ذکر شده که نشان از ارزش و اهمیت صیانت از منابع طبیعی است.

علی اکبر دلگرم منابع طبیعی را زیربنای توسعه تمامی بخش ها دانست و اظهارداشت: توجه به منابع طبیعی رشد اقتصادی کشورها را به همراه دارد.

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم فرهنگ سازی را لازمه حفاظت از منابع طبیعی بیان کرد و گفت: آموزش و پرورش و رسانه ها باید در این زمینه اقدامات خود را افزایش دهند.

سیدمحمد موسوی مدیر کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این مراسم با تاکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی بر مقابله با متصرفین و متخربین منابع طبیعی تاکید کرد.