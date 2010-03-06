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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

"سنگ اول" در فرهنگسرای ابن سینا به نمایش در می‌آید

"سنگ اول" در فرهنگسرای ابن سینا به نمایش در می‌آید

فیلم "سنگ اول" ساخته ابراهیم فروزش روز دوشنبه 17 اسفند ماه ساعت 18 در فرهنگسرای ابن سینا اکران و جلسه بررسی آن برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "سنگ اول" به تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی ابراهیم فروزش توسط انجمن علمی دانشجویان فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، دوشنبه 17 اسفند 88،ساعت 18 در فرهنگسرای ابن سینا (واقع در شهرک قدس،خیابان ایران زمین) اکران و مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مراسم که با حضور اساتید علوم اجتماعی و دانشجویان برگزار می شود به نقد محتوایی و تاثیر اجتماعی فیلم سنگ اول پرداخته می شود. در این مراسم علیرضا سبط احمدی(تهیه کننده)، ابراهیم فروزش (کارگردان) و محسن طنابنده (بازیگر فیلم و برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر) نیز حضور دارند.

 

کد مطلب 1046418

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