به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "سنگ اول" به تهیه کنندگی علیرضا سبط احمدی و کارگردانی ابراهیم فروزش توسط انجمن علمی دانشجویان فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، دوشنبه 17 اسفند 88،ساعت 18 در فرهنگسرای ابن سینا (واقع در شهرک قدس،خیابان ایران زمین) اکران و مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مراسم که با حضور اساتید علوم اجتماعی و دانشجویان برگزار می شود به نقد محتوایی و تاثیر اجتماعی فیلم سنگ اول پرداخته می شود. در این مراسم علیرضا سبط احمدی(تهیه کننده)، ابراهیم فروزش (کارگردان) و محسن طنابنده (بازیگر فیلم و برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد از بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر) نیز حضور دارند.