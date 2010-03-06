250 هزار اصله نهال در بوشهر کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هوشنگ شریفی عصر شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته درختکاری در پارک صدف بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 200 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان تاکنون جنگل کاری شده است، افزود: با این وجود 330 هزار هکتار بیابان در استان وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده در این اراضی نیز درختان جنگلی کاشته می شود.

وی اظهار داشت: این استان دارای پوشش گیاهی فقیری است و خاک آن به دلایل شرایط زیست‌ شناسی و زمین شناسی فرسایش حساس است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به عرض کم این استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر 700 کیلومتر طول و عرض بسیار کمی دارد و پس از آغاز هر بارندگی، دو ساعت برای ریختن این روان آب ‌ها به دریا زمان می ‌برد .