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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۲۱:۰۸

250 هزار اصله نهال در بوشهر کاشته می شود

250 هزار اصله نهال در بوشهر کاشته می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: 250 هزار اصله نهار همزمان با هفته درختکار در استان بوشهر کاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، هوشنگ شریفی عصر شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته درختکاری در پارک صدف بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به این که 200 هزار هکتار از اراضی بیابانی استان تاکنون جنگل کاری شده است، افزود: با این وجود 330 هزار هکتار بیابان در استان وجود دارد که با برنامه ریزی انجام شده در این اراضی نیز درختان جنگلی کاشته می شود.

وی اظهار داشت: این استان دارای پوشش گیاهی فقیری است و خاک آن به دلایل شرایط زیست‌ شناسی و زمین شناسی فرسایش حساس است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به عرض کم این استان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر 700 کیلومتر طول و عرض بسیار کمی دارد و پس از آغاز هر بارندگی، دو ساعت برای ریختن این روان آب ‌ها به دریا زمان می ‌برد.

شریفی به کمبود نیرو در این اداره کل اشاره کرد و گفت: نیروهای متخصص به دلیل فضای گرم، شرجی و سختی کار در استان بوشهر نمی‌ مانند و ما تقاضای تامین نیروی متخصص، اعتبار و تجهیزات را داریم که با کمک این نیروها و تجهیزات بتوانیم بنیه علمی و تخصص اداره را بالا ببریم.

کد مطلب 1046422

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