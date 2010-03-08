چاپ و توزیع دوهزار تقویم روزشمار دفاع مقدس در غرب استان تهران

سرهنگ پاسدار داوود پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کمبود محصولات فرهنگی که مورد مراجعه به آن زیاد باشد و هر روز با آن سر و کار داشته باشیم با موضوع دفاع مقدس، ما را بر آن داشت تا با صرف 200 ساعت کار تخصصی سالنامه رومیزی دفاع مقدس در غرب استان تهران را با همکاری و مشارکت روابط عمومی و امور بین المللی شهرداری کرج، طراحی، چاپ و توزیع کنیم.

وی افزود: استفاده از تصاویر زیبای جبهه و جنگ، طراحی قابل قبول و استفاده از کاغذ مرغوب، استقبال از این تقویم را دو چندان کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین 400 جلد از این سالنامه ها در ادارات، دستگاه های اجرایی کرج و شهرستانهای غرب استان تهران و مراکز نظامی و انتظامی در توزیع شد.

پوریان بیان داشت: در این سالنامه از سخنان و تصاویر سرداران شهید و احادیث مختلف از معصومین (س) استفاده شده که این امر وزن فرهنگی و هنری این اثر را سنگین تر کرده است.