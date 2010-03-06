مقررات ساختمان توسط استانها تدوین شود/ تنظیم مقررات بر اساس اقلیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد غرضی ظهر شنبه در جریان مراسم افتتاحیه همایش مقررات ملی ساختمان در شیراز افزود: در این خصوص نظام مهندسی می تواند همکارهای لازم را داشته باشد و در 30 استان کشور ارائه دهد.

وی با اشاره تاثیر مثبت تنظیم مقررات ملی ساختمان بر اساس نوع اقلیمها بیان کرد: در الجزایر 45 مقررات ملی وجود دارد و در کشور روسیه نیز که 17 میلیون متر مربع مساحت دارد حدود 12 اقلیم یافت می شود و در کشور ما نیز 13 اقلیم وجود دارد و باید گفت مقررات ملی ساختمانها باید جواب اقلیم ها را بدهد.

رئیس نظام مهندسی ساختمانی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به علاقه نسبت به همکاری با وزارت مسکن برای مقابله با مشکلات و مسائل به ویژه در حوزه مصارف انرژی بیان کرد: 500 میلیون متر مکعب گاز مصرف و پیش بینی می شود که به یک میلیارد نیز در آینده برسد و باید جلوی این مصرف را گرفت و برای این کار نظام مهندسی آمادگی کامل برای کمک دارد.

غرضی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید شرایطی پیش آید که مقررات ملی در پروژه های دولتی نیز رعایت شود، افزود: با اعمال این مقررات است که می توان جلوی هدر روی سرمایه های ملی را گرفت.

رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به سخنان آیت الله ایمانی در خصوص ساخت ساختمانی که در خارج 300 سال عمر می کند و در داخل 30 سال نیز بیان کرد: اگر 30 سال عمر می کند باید گفت جزای آن این است که بر سر خودمان خراب می شود.

وی همچنین به حوزه و دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: سالهاست که حوزه کار خود را می کند و دانشگاه نیز به همین شکل کار خود را ادامه می دهد.

غرضی تاکید کرد: اگر قصد داریم خانه ای ساخته شود که 300 سال عمر کند و برای 10 نسل بماند باید در دست آدمی خلاق که دارای توانایی و تعهد است قرار گیرد.