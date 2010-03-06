فعالیتهای اجتماعی جوانان در جامعه گمنام می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان عطارزاده امروز شنبه در نشستی خبری که در سازمان ملی جوانان برگزار شد، افزود: تقویت حرکتهای خود جوش و افزایش مشارکتهای اجتماعی جوانان در فعالیت های اجتماعی از جمله اهداف بخش فعالیتهای اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی است.

وی اظهار داشت: جشنواره فعالیتهای اجتماعی جوانان تلاش می کند، با ورود به حوزه های گسترده فعالیتهای اجتماعی جوانان با شعار"شناسایی جوانان موفق ازعمق روستاها تا دل کلانشهرها"، جوان موفق و برتر را به جامعه معرفی و شناسایی کند.



عطارزاده درادامه اضافه کرد: این بخش از جشنواره سعی می کند تا فضایی متفاوت برای تقویت حرکتهای خودجوش و رقابت در مشارکتهای اجتماعی جوانان درسطح جامعه به وجود آورد.

دبیر بخش فعالیتهای اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی درادامه گفت: توجه ویژه به تمامی ابعاد سرمایه های اجتماعی جامعه جوان، نشاط افزایی، افزایش روحیه اعتماد به نفس وارتقای روحیه امید به آینده در بین جوانان کشور از اهداف دیگر این جشنواره است.

به گفته وی، بخش فعالیتهای اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی تکمیل شده جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) است که درسال گذشته به همت سازمان ملی جوانان برگزار شد.

وی ادامه داد: محورهای این جشنواره معرفی جوان فعال در حوزه های امدادگری، اردوهای جهادی، شبکه های اجتماعی و سمن ها، تشکل های دانشجویی، دانش آموزی، مساجد وهیئتهای مذهبی، معلمان، مدرسان و مولفان جوان، سرپرست خانواده، بانوی جوان خانه دار فعال درعرصه های اجتماعی است که بخش ویژه آن به معرفی شهیدی می پردازد که درزمان شهادت و بازه سنی جوانی (14 تا 29 سال ) به صورت شاخص در حوزه فرهنگی، اجتماعی فعالیت داشته و آثار و خدمات ماندگاری از وی به یادگار مانده است.

دبیربخش فعالیتهای اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی با بیان این که حمایت همه جانبه از جوانان فعال درعرصه های اجتماعی از ویژگی های مهم این جشنواره است، گفت: شرکت کنندگانی که به مرحله دوم داوری راه پیدا کنند و دارای طرح های ویژه ای در حوزه فرهنگی و اجتماعی باشند، از طریق مدیریتهای استانی سازمان ملی جوانان حمایت می شوند.

وی در خصوص نحوه ثبت نام جوانان دراین جشنواره گفت: جوانان برای ثبت نام می توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره ملی به نشانی www.ejtemaie.javananeirani.ir مراجعه و یا پس از دریافت فرم ویژه ثبت نام جشنواره ازطریق مدیریتهای استانی سازمان ملی جوانان در سراسر کشور(مراکزاستانها ) و همچنین دریافت فرم ویژه ثبت نام ازمراکز و سازمانهای فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط در حوزه جوانان اقدام کنند.

دبیر بخش فعالیتهای اجتماعی جشنواره ملی جوان ایرانی زمان ثبت نام این جشنواره را از25 اسفند تا 30 اردیبهشت 89 اعلام کرد و گفت: در پایان این جشنواره 30 جوان برتر در 10 محور یاد شده بخش فعالیتهای اجتماعی همراه با لوح تقدیر و جوایز در نظرگرفته شده تجلیل و قدرانی خواهند شد.