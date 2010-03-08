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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تشکیل کارگروههای پاسخگویی به شبهات در حوزه علمیه خواهران صدر

تشکیل کارگروههای پاسخگویی به شبهات در حوزه علمیه خواهران صدر

مدیر حوزه علمیه شهیده بنت الهدی صدر تهران گفت: پروژه پژوهشی پاسخگویی به شبهات روز در چهار کار گروه تخصصی کلامی- اعتقادی،‌ فقهی-اخلاقی،‌اجتماعی-سیاسی،‌ زنان و خانواده در حوزه علمیه شهیده بنت الهدی صدر تهرآن آْغاز شد.

نسرین کاظمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به نقش و جایگاه حوزه های علمیه در پاسخگویی به شبهات و ضرورت همگامی حوزه های علمیه با مسایل روز، معاونت پژوهشی این حوزه علمیه این پروژه پژوهشی در 4 گروه تخصصی فقهی - اخلاقی، ‌اعتقادی - کلامی،‌ اجتماعی - سیاسی و زنان - خانواده برگزار کرده است.. 

وی افزود: نتیجه فعالیتهای پژوهشی هر کارگروه بعد از نقد و بررسی توسط اساتید و کارشناسان و تدوین راهکارهای عملی در موضوعات مربوطه جمع بندی شده و به صورت جزوه یا مقالات کاربردی در اختیار مراکز و سازمانهای مرتبط قرار می گیرد. 

نسرین کاظمی مقدم اضافه کرد: در این گروههای پ‍‍ژوهشی اساتید حوزه و دانشگاه،‌ فارغ التحصیلان حوزه های علمیه و طلاب علاقمند به پ‍‍ژوهش در گروههای تخصصی فعالیت می کنند.

کد مطلب 1046471

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