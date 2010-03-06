ثبت دو اثر طبیعی گل فشان و درخت سرو سیستان وبلوچستان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه کمسیون امور زیربنایی صنعت و محیط زیست هیئت دولت و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، مناطق "گل فشان تنگ "و "درخت سرو زربین سنگان" در فهرست آثار طبیعی و ملی سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ثبت رسید.



چشمه زیبا و دیدنی گل فشان تنگ در دشت کهیر با آب و هوای گرم و مرطوب در فاصله 70 کیلومتری شهر کنارک و ارتفاع 45 متری از سطح دریا واقع شده است.

این چشمه از جاذبه ها و عوارض مهم ناشناخته ی زمین شناسی بوده و گل خارج شده از دهانه این چشمه گل فشان از کنار دیوارهای مخروط به پایین جاری و پخش می شود و به لحاظ مارنهای فراوانی که گل خروجی وجود دارد به رنگ خاکستری تیره مشاهده می شود و منظره زیبا و چشم انداز منحصر بفردی را ایجاد می کند.

مخروط گل فشان بدلیل مسطح بودن زمین های اطراف ( دشت کهیر) به راحتی از فواصل طولانی قابل رویت است و این عوارض زمین شناسی بیانگر فعالیتهای تکتونیکی زمین بوده و ترکیبات خروجی گل فشانها وضعیت درونی زمین را به لحاظ وجود منابع آبی و نفتی و ... مشخص می کند.





همچنین درخت زیبا و کهنسال سرو زربین سنگان در 45 کیلومتری خاش داخل روستای سنگان و در صحن مسجد روستا و در ارتفاع 1633 متری از سطح دریا واقع شده است. ارتفاع این درخت حدوداً 30 متر است و محیط درخت برابر سینه ( 5/1 متری از سطح زمین) 4/8 متر می باشد.



روستای سنگان خود از روستاهای زیبای حاشیه تفتان است.