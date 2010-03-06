به گزارش خبرنگار مهر، در تمرین عصر شنبه استقلال ابتدا صمد مرفاوی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست با جدیبت بیشتری در تمرینات شرکت کنند و تا آخرین روزهای لیگ مبارزه کنند.

در ادامه بازیکنانی که در دیدار روز جمعه برابر استقلال اهواز به میدان رفته بودند تمرین سبکی را برگزار کردند و سایر بازیکنان نیز زیر نظر کادر فنی به تمرینات سنگین تری پرداختند.

صبح امروز مرتضی محصص، صمد مرفاوی و حیدر شریفی دیدار الجزیره و الغرافه قطر را آنالیز کرده و نقاط قوت و ضعف این تیم را به دقت بازبینی کردند.

در حاشیه این تمرین غلامحسین مظلومی، بهزاد غلامپور، مجید نامجو مطلق و محمد محمدی پیگیر نتیجه دیدارهایی بودند که امروز در تبریز و ورزشگاه راه آهن برگزار می شد.

به گفته یکی از مسئولان باشگاه استقلال روز گذشته چهار نفر از آنالیزورهای الجزیره امارات در اهواز حضور داشته و شاهد دیدار استقلال اهواز مقابل استقلال تهران بودند.

در تمرین عصر امروز هادی شکوری و هاشم بیک زاده به دلیل مصدومیت و رینالدو و خسرو حیدری به دلیل مشکلات شخصی در تمرین حضور نداشتند.

تیم فوتبال استقلال تهران پس از تمرین عصر روز یکشنبه جهت دیدار مقابل الجزیره امارات که روز سه شنبه در تهران و ساعت 19 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد به اردوی دو روزه در هتل آکادمی خواهند رفت.

با حضور وحید طالب لو در تمرین اعضای کادر فنی و بازیکنان استقلال تهران پیوستن وحید طالب لو به جرگه متاهلین را به وی تبریک گفته و برایش آرزوی خوشبخی کردند.

در ادامه تمرین امروز مجید نامجو مطلق با دقت و با وسواس تمام تمرینات استقلال را هدایت کرده و نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کرد.

تیم فوتبال الجزیره امارات یکشنبه شب به ایران می آید تا با سه جلسه تمرین خود را برای دیدار مقابل استقلال تهران آماده کند.