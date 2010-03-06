اعتبار برای اجرایی شدن راه ارتباطی کلاچای - رحیم آباد - قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اسدالله عباسی بعد از ظهرشنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: با ساخت این راه شاهد تحول اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

نائب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین بر ضرورت اجرای طرحهای گردشگری در شهرستانهای رودسر و املش تاکید کرد و اظهار داشت: این منطقه از نظر استعداد طبیعی منحصر به فرد است و باید توسعه یابد.

وی بیان داشت: این منطقه در بخشهای مختلف کشاورزی از قبیل چای، مرکبات و تولید گیاهان دارویی نقش به سزایی در اقتصاد استان داشته باشد.

عباسی در ادامه خواستار اختصاص اعتبارات ویژه برای اجرای طرحهای گردشگری در این منطقه و توسعه زیر ساختها شد.

وی با اعلام اینکه شهرستانهای املش و رودسر دارای پتانسیلهای ویژه است و مسئولان نمی ‌توانند نسبت به توسعه این منطقه بی ‌تفاوت باشند، افزود: این منطقه مستعد سرمایه ‌گذاریست از اینرو از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و توسعه منطقه دعوت می شود.

نماینده مردم رودسر و املش یادآور شد: آبزی پروری و ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در کنار موقعیت گردشگری شهرستانهای رودسر و املش از برنامه‌هایی است که می‌ تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه موثر باشد.

وی ادامه داد: هرچند در بخش زیرساختها در منطقه شرق گیلان کارهای خوبی انجام شده ‌است اما با توجه به وسعت و نیاز این منطقه برای استفاده از سرمایه ‌گذاریها اقدامات بهتری باید صورت گیرد.