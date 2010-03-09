اهداف مقاومت فلسطینی و مقصد سازش اسرائیلی

در شرایطی که کمیته پیگیری طرح صلح عربی وابسته به اتحادیه عرب و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین از موافقت با ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم سازش بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی خبر داده است، نتیجه بخش یودن یا نبودن این مذاکرات قابل تامل اساسی است.

در اینکه مذاکرات سازش به عنوان طرحی آمریکایی برای رژیم اسرائیل ثمربخش بوده است، کسی شک ندارد، چرا که فی نفسه خود انجام مذاکرات برای رژیم صهیونیستی مشروعیت زاست، اما اینکه آیا این مذاکرات برای فلسطینی ها نیز نتیجه ای در برخواهد داشت، نیاز به بررسی دارد.

اکنون مقاومت اسلامی برای نجات فلسطین، فقط مقاومت در مقابل یک حرکت اشغالگرانه برای تصرف جغرافیای یک سرزمین نیست بلکه حرکتی برای نجات تاریخ یک ملت است تا از ماندگار شدن دروغی به نام "حاکمیت اسرائیل بر سرزمین فلسطین" در صفحه تاریخ جلوگیری نماید.

مسائلی که تشکیلات خودگردان فلسطینی به عنوان گروهی که با رژیم اسرائیل در سازش هستند بر آنها تاکید دارند مسائلی هستند که با وجود هماهنگ بودن آنها، حیات این رژیم را تهدید می کنند.

مسائلی چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین های اشغالی مسائلی هستند که حتی طرح آنها نیز برای صهیونیستها تهدید است، چرا که هدف اولیه رژیم صهیونیستی از بدو ایجاد، تغییر بافت جمعیتی سرزمین های اشغالی بوده است و بازگشت آوارگان، کاملا برخلاف استراتژی این رژیم است.

موضوعات دیگری که تشکیلات خودگردان فلسطینی در مذاکرات سازش مطرح می کنند تعیین مرزها و ایجاد دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شرقی است که این موضوع نیز به نوبه خود برای رژیم صهیونیستی تهدیدزاست.

رژیم صهیونیستی به خوبی می داند که همان طور که تاریخ اشغال فلسطین ابتدا توسط انگلیس ها و بعد صهیونیست ها را فراموش نخواهد کرد، افکار عمومی فلسطینی نیز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و ایجاد هرگونه حاکمیت مستقل و مقتدر فلسطینی حتی با وابستگی های مقطعی در مرز با سرزمینهای اشغالی نخواهد توانست امنیت این رژیم را تامین کند و فلسطین مستقل و مقتدر حتی با حاکمیت وابسته روزی بیدار خواهد شد و حاکمیت صهیونیست ها را بر سرزمین های اشغالی در خطر قرار خواهد داد.

از این روست که رژیم صهیونیستی حتی حاضر به دادن استقلال و حاکمیت کامل به مهره های خود یعنی تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری نیست تا چه رسد به ایجاد دولتی فلسطینی به پایتختی قدس شرقی.

صهیونیستها به خوبی می دانند که کرانه باختری و حتی خود سرزمین های اشغالی 1968 و اعراب فلسطینی ساکن آنها به خوبی پتانسیل تبدیل شدن به غزه مستقل و مقتدر را دارند و پذیرش طرح سازش از سوی آنها تنها یک تاکتیک مقطعی تحت تاثیر رهبران خودفروخته است.

با چنین پیش فرض هایی است که اسرائیلی ها به سیاست وقت کشی خود در تاریخ ادامه می دهند تا حاکمیت بر فلسطین را از ذهن تاریخ و فرزندان فلسطین از یاد ببرند اما از این واقعیت غافل هستند که گذر قرن ها و هزاره ها هرگز خون شهدای فلسطینی را از یاد نمی برد حتی اگر شناسنامه این ملت در پرتو آوارگی در سرزمین های دیگر تغییر یابد.

اکنون مقاومت اسلامی برای نجات فلسطین، فقط مقاومت در مقابل یک حرکت اشغالگرانه برای تصرف جغرافیای یک سرزمین نیست بلکه حرکتی برای نجات تاریخ یک ملت است تا از ماندگار شدن دروغی به نام "حاکمیت اسرائیل بر سرزمین فلسطین" در صفحه تاریخ جلوگیری نماید.

در این میان در کنار مقاومت فلسطینی به رهبری غزه، مقاومت لبنان به رهبری حزب الله نیز بر رد هرگونه سازش با رژیم صهیونیستی تاکید دارند و شیخ "نبیل قاووق" از مقامات حزب الله لبنان طی سخنانی در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) به موافقت کمیته پیگیری طرح صلح عربی وابسته به اتحادیه عرب با از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم سازش بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت که تمامی آنچه که اعراب از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم به آن دل بسته‌اند، تنها توهم، فریب و گمراهی امت است.

طرح "دو دولت، دو ملت" آمریکا و رژیم اسرائیل که به آن طرح سازش اطلاق می شود، طرح آمریکا برای ایجاد سازش در خاورمیانه است که این طرح با تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه، مسکوت ماند، اما با هماهنگی بوجود آمده بین برخی سران به اصطلاح میانه رو کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل در حال ازسرگیری است. گروه های مقاومت فلسطینی از جمله حماس، هرگونه تلاش برای به رسمیت شناخته شدن تل آویو از جمله طرح سازش را رد کرده و با آن مخالف هستند.

-----------------------------------

حمداله عمادی حیدری