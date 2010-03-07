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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۵

محبیان به مهر خبر داد:

نصب دستگاههای تمام مکانیزه ATM پستی برای اولین بار در کشور

نصب دستگاههای تمام مکانیزه ATM پستی برای اولین بار در کشور

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از نصب باجه های تمام مکانیزه ATM پستی در طول برنامه پنجم توسعه در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیک خبر داد.

محمدحسن محبیان عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت کارخانجات کابل مخابراتی شهید قندی سفارش تولید دستگاههای خودپرداز پستی را پذیرفته است گفت: با نصب این دستگاهها در کشور دیگر نیازی به جابجایی حضوری مرسولات پستی نخواهد بود و دستگاههای ATM مانند دستگاههای خودپرداز در بانکها، نقل و انتقال مرسولات پستی را انجام می دهند.

وی در مورد نحوه کاربرد این نوع دستگاهها گفت: دستگاههای ATM پستی وظیفه فروش تمبر و پاکت را انجام می دهند و نقشه ارسال مرسوله برای مشتری از طریق این دستگاهها قابل رویت است و قابلیت دریافت پرینت را نیز دارد. همچنین ردیابی مرسولات پستی و امکانات مکانیزه بسته بندی و قبول مرسولات از طریق این دستگاهها که بنابر شرایط نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه هستند انجام می گیرد.

محبیان تاکید کرد: نصب دستگاههای ATM پستی از جمله برنامه های نوین شرکت پست در طول برنامه پنجم توسعه کشور است.

کد مطلب 1046492

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