بخش عمده سرمایه گذاری در ماهنشان در بخش حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز جمشیدی ظهر شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان با بیان اینکه عمران شهری با 44 پروژه معادل22.2 درصد و کشاورزی با 47 پروژه معادل 14.5 درصد اعتبارات را به خود اختصاص داده اند، افزود: منابع آب با14 پروژه معادل 10.5 درصد، تربیت بدنی با 11 پروژه معادل 5.5 درصد، فرهنگ وهنر با 19 پروژه معادل 4.7 درصد و آموزش با 20 پروژه معادل 4.3 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با بیان آخرین وضعیت اعتبارات شهرستان ماهنشان تا پایان بهمن ماه 88 افزود: مبلغ 71 میلیارد و 232 میلیون و800 هزار ریال برای اجرای 193 پروژه در اختیار33 دستگاه اجرایی شهرستان و استان قرار گرفته است.

جمشیدی ادامه داد: از محل اعتبارات پیوست قانون به شرح استانی 44 میلیارد و 185 میلیون و800 هزار ریال، از محل دو درصد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی مبلغ شش میلیارد و514 میلیون ریال، از اعتبارات تهیه طرح های هادی چهار میلیارد و 64 میلیون ریال و از طرحهای کوچک تأمین آب مبلغ پنج میلیارد و 835 میلیون ریال بوده است.

فرماندار ماهنشان افزود: همچنین از محل ردیفهای متفرقه ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مبلغ 750 میلیون ریال و بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 88 (اعتبار خشکسالی) مبلغ 9 میلیارد و789 میلیون ریال در اختیار شهرستان قرار گرفته است.

جمشیدی با اشاره به وضعیت قلعه بهستان افزود: باید تا پانزدهم اسفند ماه تامین زمین برای احداث مر کز گردشگری در قلعه بهستان انجام پذیرد، در غیر این صورت اعتبار این پروژه به سایر دستگاه های اجرایی که با کمبود اعتبار مواجه هستند، اختصاص خواهد یافت و مسئولیت پیگیری این امر نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی ماهنشان گفت: 7300 هکتار از مساحت زیر کشت محصولات پاییزه این شهرستان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است که این میزان در مقابله با سال قبل، 70 درصد افزایش نشان می دهد

مهدی قهرمانی با بیان اینکه در راستای حمایت از کشاورزان در مقابل بلایای طبیعی و با هماهنگی بانک کشاورزی و کارگزاران، بیمه محصولات کشاورزی اقدام به ترویج و ترغیب کشاورزان نسبت به انجام بیمه محصولات کشاورزی کرده است

وی افزود: با توجه به وقوع خسارتهای مختلف به بخش کشاورزی از جمله طوفان، تگرگ و خشکسالی، انتظار می رود کشاورزان تمامی سطوح زیر کشت محصولات بیمه پذیر خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا در صورت وقوع خسارت با فراغ بال از چتر حمایتی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برخوردار باشند.

مدیر جهاد کشاورزی ماهنشان ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور افزایش تولید و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز کشت پاییزه آنها، ضمن هماهنگی با بانک کشاورزی اقدام به معرفی تعداد 600 نفر از کشاورزان این شهرستان جهت دریافت 17میلیارد ریال تسهیلات کشت و پاییزه نموده است.

قهرمانی افزود: این میزان در مقایسه با سال قبل حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین سطح زیر کشت گندم در این شهرستان حدود 35 هزار هکتار (32 هزار هکتار دیم و 3100 هکتار آبی) با تولید در حدود 40 هزار تن به ارزش تقریبی 132 میلیارد ریال می باشد.