شورش عليه دولت كنگو رسما پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري "ووآ نيوز" ، رييس گروه اصلي شورشيان جمهوري دموكراتيك كنگو پايان شورش 5 ساله عليه دولت را رسما اعلام كرد.

"آزارياس روبروا" رهبر شورشيان روز شنبه به حاميان خود در شرق كنگو گفت كه گروهش به طور رسمي پايان درگيري را به دليل توافقات صورت گرفته با دولت اعلام مي كند.

دولت كينشازا، گروههاي مختلف شورشي و سازمانهاي مدني در اين كشور در مصالحه اي كه در ماه آوريل (ارديبهشت) صورت گرفت، متعهد شدند يك اداره تقسيم قدرت به نشانه پايان جنگ تاسيس كنند. اين دوره آرامش كه به واسطه ايجاد اداره قدرت پديد مي آيد، به مدت دو سال ادامه خواهد داشت.

در همين حال سربازان فرانسوي كه در قالب نيروهاي چند مليتي در شمال شرقي كنگو مستقر هستند سه نيروي شبه نظامي محلي را در يك درگيري كشتند.

از زماني كه نيروهاي فرانسوي با پشتيباني سازمان ملل از يك ماه پيش در بونيا مستقر شدند به شبه نظاميان دستور دادند كه شهر را ترك كنند و سلاح هاي خود را در اختيار آنان قرار دهند. نيروهاي چند مليتي براي محافظت از شهروندان در برابر درگيري هاي ميان شبه نظاميان "حما" و لندو" در اين منطقه مستقر هستند. درگيري ميان دو گروه زندگي حدود 500 هزار تن را در چهار سال گذشته تهديد كرده است.







