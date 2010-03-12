نگاه هند به تروریسم و توسعه/ تحلیل رویکرد آمریکا و روابط با پاکستان

"بدرا کومار" سفیر پیشین هند در ترکیه طی نشست "بررسی مسائل هند" در محل خبرگزاری مهر با اشاره به پیشرفتهای سالهای اخیر کشورش در زمینه اقتصادی گفت: هند در این سالها با وجود بحران اقتصادی و مسائل منطقه ای به پیشرفتهای خود ادامه داده و برنامه های توسعه خود را پی گرفته است، در حقیقت اولویت هند پیشرفت در حوزه اقتصادی و صنعتی است و ما امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم جایی برای خود در میان کشورهای صنعتی جهان پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه هند در بسیاری از زمینه های توسعه گامهای بلندی را برداشته و در سطح منطقه ای و جهانی چهره مثبتی از خود ارائه داده است، خاطرنشان کرد که کشورش با وجود بحرانهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر توانسته میزان رشد اقتصادی خود را به 7 درصد برساند؛ این میزان در مقایسه با رکورد جهانی و نیز در مقایسه با رقیب آسیایی هند یعنی چین قابل قبول است.

کومار مهمترین مسئله منطقه ای برای هند را ثبات و امنیت دانست که در حال حاضر از سوی تروریسم تهدید می شود. به گفته وی کشورهای منطقه در حال حاضر با افراط گرایی و تروریسم مواجه هستند و هند نیز با توجه به مجاورت خود با پاکستان که یکی از پایگاههای تروریسم منطقه ای به شمار می رود، از نزدیک با این معضل دست به گریبان است.

به اعتقاد وی حملات تروریستی به بمبئی در نوامبر 2008 که موجب کشته شدن بیش از 130 نفر شد، میزان اهمیت مبارزه با تروریسم را برای ایجاد امنیت منطقه ای، نشان داده و تصمیم دولت هند را جهت مقابله با این پدیده خطرناک مصمم تر ساخت. وی از سوی دیگر نقش پاکستان در ایجاد ثبات را بسیار مهم ارزیابی کرده و وجود موانع گسترده در این کشور برای مبارزه با تروریسم را از جمله علل ضرورت مذاکره بین دهلی نو و اسلام آباد دانست.

سفیر پیشین هند در ترکیه از خواست دولت هند برای گسترش همکاری و مذاکره با پاکستان خبر داد و گفت: دهلی نو بر این باور است که اختلافات و مسائل مشترک در دو کشور می تواند از طریق گفتگو حل شود، اگر چه گسلی که پس از حملات تروریستی به بمبئی بین هند و پاکستان ایجاد شده دستیابی به این امر را دشوار کرده است، اما این موضوع از اهمیت همکاری این دو برای مقابله با تروریسم نمی کاهد. از این رو دهلی نو با تاکید بر ادامه این مسیر، دور جدیدی از مذاکرات با اسلام آباد را با تمرکز بر روی مسئله تروریسم و در راستای روند مبارزه با آن آغاز کرده است. این تنها راهی است که می تواند سایه بی اعتمادی موجود در روابط دو کشور را از بین برده و از امکان وقوع حملات تروریستی آتی در منطقه بکاهد.

این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال به تفاوتهای اساسی در سیاستهای پاکستان برای مبارزه با تروریسم اشاره کرده و تاکید کرد که بدون وجود زیرساختهای لازم و اراده قطعی در این کشور، از بین بردن تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ممکن نخواهد شد. هند با توجه به این واقعیت، خواستار وجود دولتی با ثبات در پاکستان بوده و بعنوان یک همسایه، سیاست خود را در راستای ایجاد روابط دوستانه و گسترش همکاریهای دو جانبه با این دولت قرار داده است.

کومار در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وضعیت افغانستان و رویکرد دهلی نو در قبال جنگ این کشور پرداخت. وی در این باره گفت: افغانستان بدلیل فعالیت گروههای مختلف تروریستی مانند طالبان و القاعده، تاثیر غیرقابل انکاری در وضعیت امنیتی منطقه داشته و هر گونه بی ثباتی در آن پیامد مستقیم در کشورهای همسایه دارد. به گفته این دیپلمات هندی، دهلی به نوبه خود خواهان افغانستانی امن و با ثبات بوده و از یک دولت قدرتمند و با ثبات در این کشور حمایت می کند. افغانستان کشوری است که به دلایل بیشمار شاهد چند دستگی و نزاع بین گروههای مختلف است و این مسئله امنیت منطقه را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

با توجه به تجربه بی ثباتی و ناامنی گذشته ناشی از فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان، هند ضمن مخالفت با قدرت گیری مجدد گروههایی نظیر طالبان، خواهان روی کار آمدن دولتی مقتدر و با ثبات در این کشور است.

این کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند یک رهبری قدرتمند است و این امر تنها با حضور نیروهای خارجی و بدون خواست خود افغانها امکان پذیر نیست. افغانستان باید دولتی داشته باشد که برآمد واقعی خواست مردم آن از هر گروه و طیفی بوده و بازتاب فاکتورهای مختلف اجتماعی و مذهبی این کشور باشد. دولت هند با توجه به تجربیاتی که از بی ثباتی و ناامنی گذشته ناشی از فعالیت گروههای مختلف تروریستی در افغانستان داشته و صدمات زیادی را از این امر متحمل شده است، ضمن مخالفت با قدرت گیری مجدد گروههای نظیر طالبان، خواهان روی کار آمدن دولتی مقتدر و با ثبات در این کشور است.

به گفته وی دهلی نو در مورد سیاست آمریکا در قبال گروههای شبه نظامی افغانستان و تقسیم آنها به طالبان خوب و طالبان بد، تردید دارد، زیرا بر این باور است که چنین راهبردی نمی تواند مشکل افراط گرایی را در افغانستان از بین ببرد. افراط گرایی مشکلی نیست که بتوان آن را از طریق دوستی و مذاکره حل کرد بلکه برای این هدف باید دست به اقدامات ریشه ای زده و زیرساختهای امنیتی را بازسازی کرد.

کومار از هند بعنوان یکی از مدافعان دولت "حامد کرزای" نام برده و می افزاید: دولتی که منتخب مردم افغانستان باشد از سوی دهلی نو مورد پذیرش است، امری که پیش از این در مورد حکومت طالبان صدق نمی کرد، زیرا این حکومت طبق خواست مردم بر سر کار نیامده و از سوی دیگر عامل بی ثباتی در منطقه بود؛ با این حال دولت کنونی می تواند از طریق مبارزه با تروریسم و افراط گرایی راه را برای بازسازی این کشور و ایجاد ثبات، امنیت و رفاه که خواسته اصلی مردم آن نیز هست، هموار سازد.