اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی تحریک آمیز و تجاوزکارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : این گونه اقدامات بیرحمانه و خارج از موازین حقوق بشری که پس از اعلام تصمیم خطرناک این رژیم در انضمام حرم ابراهیمی (شهر الخلیل) و مسجد بلال بن ریاح (شهر بیت لحم) به آثار صهیونیستی انجام شده اقدامی تحریک آمیز و تجاوزگرانه است.

مهمانپرست تصریح کرد: این جسارت رژیم صهیونیستی نشانگر اغراض واقعی این رژیم در پرتو رخدادهای مبهم برای عادی سازی با برخی کشورهای منطقه است و بر این اساس از مجامع بین المللی و بویژه دبیران کل سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی در خواست می کنیم، اقدامات جدی را جهت جلوگیری از تعدی رژیم صهیونیستی به حقوق مردم فلسطین در دستور کار قرار دهند.