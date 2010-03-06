دانشگاه آزاد در رده پنجم ایستاد / توزین الکتریک ششم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت دو تیم دانشگاه آزاد و توزین الکتریک کاشان برای تعیین تیم پنجم بیستمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برتری 84 بر 78 دانشگاه آزاد به پایان رسید تا این تیم تهرانی عنوان پنجم این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.

شاگردان مهران حاتمی که در دیدار رفت نیز موفق به شکست حریف کاشانی خود شده بودند کوارترهای اول و دوم دیدار امروز را به حریف واگذار کردند اما با کسب پیروزی در هر دو کوارتر نیمه دوم موفق شدند در نهایت نتیجه بازی را از آن خود کنند.

نتیجه کامل دیدار امروز دو تیم دانشگاه آزاد و توزین الکتریک کاشان که در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد به این شرح است.

* دانشگاه آزاد 84 - توزین الکتریک کاشان 78

(17 بر 25) ، (15 بر 17)، (22 بر 19)، (29 بر 17)

در چارچوب بیستمین دوره مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تا دقایقی دیگر دیدار برگشت دو تیم مهرام و ذوب آهن برای تعیین قهرمان رقابت ها در تالا بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.