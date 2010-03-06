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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۵

اوجی خبر داد:

آغاز واگذاری سهام شرکت ملی گاز از سال 89

آغاز واگذاری سهام شرکت ملی گاز از سال 89

معاون وزیر نفت از آغاز واگذاری سهام شرکت گاز از سال آینده خبر داد و گفت: 20 درصد سهام این مجموعه در اختیار دولت باقی می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه عملکرد این مجموعه در گروی نحوه خصوصی سازی است، گفت: در صورتیکه واگذاری شرکت ملی گاز با مطالعات بنیادین و مطلوبی به بخش خصوصی انجام شود، این واگذاری تاثیر منفی بر عملکرد این مجموعه نخواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه 20 درصد سهام شرکت گاز دولتی باقی می ماند، تصریح کرد: برای آغاز واگذاری سهام شرکت گاز منتظر نتایج مطالعات کارشناسی هستیم تا پس از بازنگری سال آینده آن را اجرایی کنیم.

هم اکنون مجموعه شرکت ملی گاز ایران از 44 شرکت تابعه شامل 5 پالایشگاه گاز، 30 شرکت گاز استانی، شرکت انتقال گاز و پنج شرکت خدماتی، مهندسی و بازرگانی تشکیل شده است.

کد مطلب 1046519

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