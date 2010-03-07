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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۰

رحمانی نیا اعلام کرد:

آمادگی بخش تعاون برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف

آمادگی بخش تعاون برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف

دبیرکل اتاق تعاون ایران در جمع سفرای ایران در کشورهای خارجی، از اعلام آمادگی بخش تعاون برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و بازارهای هدف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به تبیین جایگاه اتاق تعاون و تعاونیها در اقتصاد ملی، روابط اقتصاد خارجی کشورمان و تعامل آن با سایر کشورها پرداخت.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: بخش تعاون ایران به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور آمادگی کامل برای ورود به بازارهای هدف و توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها را دارد.

رحمانی نیا با بیان اینکه در حال حاضر 160هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است، بیان داشت: اتاق تعاون مرکزی در راستای حضور بیشتر بخش تعاون در تجارت خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی با مجوز سازمان توسعه تجارت، اقدام به تأسیس مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق کرده است.

وی اظهار امیداوری کرد: اتاق تعاون بتواند از این طریق زمینه حضور بیش از پیش بخش تعاون کشورمان را در بازارهای خارجی فراهم کند.

وی افزود: اتاق تعاون ایران با عضویت در اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) و مشارکت در نمایشگاههای بین المللی، به دنبال حضور هر چه پررنگتر بخش تعاون در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و وظیفه محوله در برنامه پنجم مبنی بر نیل به ایفای سهم 25درصدی در اقتصاد کشور است.

هر ساله وزارت امور خارجه کشورمان نشستی تحت عنوان " سمینار سفرای جمهوری اسلامی ایران" به منظور تبادل اطلاعات و آشنایی با آخرین وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و موارد دیگر کشور با حضور مسئولین ذیربط در تهران برگزار می کند.

کد مطلب 1046525

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