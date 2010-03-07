برترین جستجوهای یاهو در 15 سال گذشته/ 11 سپتامبر و شبیه سازی در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، صدام حسین، هری پاتر، مرگ مایکل جکسون و مرگ مدافع مشهور محیط زیست "استیو آیروین" نیز از دیگر موضوعاتی به شمار می روند که طی 15 سال گذشته در لیست برترین جستجوهای سایت یاهو شناخته شده اند.

این لیست از برترین جستجوها که به مناسبت 15 سالگی سایت یاهو توسط این شرکت منتشر شده است نشان می دهد تعداد وبسایتهای جهان از سال 1995 از 18 هزار به 200 میلیون سایت افزایش پیدا کرده است و در عین حال تعداد کاربران نیز طی این 15 سال از 10 میلیون نفر به 1.6 بیلیون نفر یا 25 درصد از جمعیت کل جهان ارتقا یافته است.

"جری یانگ" و "دیوید فیلو" از بنیانگذاران سایت یاهو می گویند این اعداد حیرت انگیزند اما شگفت انگیز تر از آنها تاثیری است که اینترنت بر روی افراد مختلف در گوشه گوشه جهان گذاشته است.

به گفته آنها از فرصتهای اجتماعی-اقتصادی گرفته تا دسترسی آسانتر به بهداشت و تحصیلات برای نسلهای آینده انسانها، اینترنت توانسته است شیوه زندگی، کار و یادگیری انسان را متحول سازد.

در ادامه لیست برترین جستجوهای سایت یاهو طی 15 سال گذشته را خواهید دید:

1- حوادث 11 سپتامبر

2- شبیه سازی

3- جنگ عراق

4- صدام حسین

5- انتشار کتابهای هری پاتر

6- مرگ مایکل جکسون

7- مرگ استیو آیروین

8- تسونامی

9- رسوایی مالی شرکت ارنون

10- هزاره جدید