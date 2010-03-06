وزیر مسکن عدم پرداخت وام مسکن مهر را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی نیکزاد ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه همایش مقررات ملی ساختمان در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: در جمهوری اسلامی ایران مسکن مهر سه هزار و 500 میلیارد تومان خط اعتباری دارد و عدم پرداخت وام مسکن مهر درست نیست.

وی با اعلام اینکه خود آقای بهمنی نیز در خبر خوشی که هفته آینده اعلام می شود حضور دارد، افزود: مشکلی در حوزه پرداخت مسکن در شهرها و روستا به هیچ عنوان وجود ندارد ضمن اینکه تاکنون دو هزار و 600 میلیارد تومان نیز در خصوص مسکن مهر پرداخت شده و از اول فروردین ماه سال 89 نیز وامها افزایش یافته است.

وزیر مسکن گفت: از این تاریخ وام 15میلیون تومان غیر صنعتی ساز به 20 میلیون تومان افزایش می یابد و صنعتی سازی نیز به 25 میلیون تومان می رسد.

به گفته نیکزاد، هرکس که در حوزه صنعتی سازی نیز سرمایه گذاری کند تمام محصولاتش برای مسکن مهر خریداری می شود.