پیروزی تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین مبارزه/ انتقام از آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران عصر شنبه در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی روسیه با نتیجه 5 بر 2 آذربایجان را شکست داد و انتقام مسابقات سال گذشته و فینال جام جهانی تهران را گرفت.

نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه بشرح زیر است:

55 کیلوگرم:

حسن رحیمی (برنده) - یاشار علی‌یف (تایم اول 1- صفر * تایم دوم 4- 2)

60 کیلوگرم:

سعید احمدی- زلیم خان حسین‌اف (برنده) (تایم اول 1- 1 * تایم دوم 2- 1 * تایم سوم 1- 2)

66 کیلوگرم:

مهدی تقوی (برنده) - امین عزیزاف (تایم اول 3- صفر * تایم دوم 1- 4 * تایم سوم 4- 1)

74 کیلوگرم:

صادق گودرزی (برنده) - شمس‌الوار شمس‌الوارایف (تایم اول 3- 3 * تایم دوم 4- 2)

84 کیلوگرم:

احسان لشکری (برنده) - نوروز تمرزاف (تایم اول صفر- 1 * تایم دوم 2- صفر * تایم سوم 3- صفر)

96 کیلوگرم:

رضا یزدانی- ختاگ گازیموف (برنده) (تایم اول صفر- 2 * صفر- 4)

120 کیلوگرم:

فردین معصومی (برنده) - علی عیسایف (تایم اول 2- 3 * تایم دوم 3- صفر * تایم سوم 5- صفر)

در نخستین دیدار گروه اول نیز تیم روسیه با نتیجه 4 بر 3 تیم بلاروس را شکست داد. ایران در دیگر دیدارهای مرحله مقدماتی تا ساعاتی دیگر به ترتیب با تیم‌های آمریکا و ازبکستان روبرو خواهد شد.