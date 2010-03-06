1.6 میلیون اصله نهال در گلستان غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صفرقلی خواجه عصر شنبه در مراسم درختکاری در گرگان افزود: از این تعداد 100 هزار اصله نهال امروز در مناطق مختلف گرگان غرس و کشت شده است.

وی اظهار داشت: همچنین 200 هزار اصله نهال نیز امروز بین هم استانیها توزیع شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی از تشکیل نخستین انجمن خیرین جنگلکاری کشور در استان خبر داد و گفت: همکاری با منابع طبیعی در صینات از عرصه های جنگلی از جمله اهداف این انجمن است.

درختکاری، منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و رسانه ها، منابع طبیعی، آبخیزداری و جامع نگری، منابع طبیعی، بسیج سازندگی و نهضت سبز از جمله عناوین هفته منابع طبیعی است.

منابع طبیعی، قانون و حفاظت، منابع طبیعی، مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار و تغییرات آب و هوایی و منابع طبیعی، آموزه های دینی و سازمانهای مردم نهاد از دیگر عنوانهای هفته منابع طبیعی است.

گلستان 450 هزار هکتار عرصه جنگلی دارد.