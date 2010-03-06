زارعی: فلسطین رمز تشکیل خاورمیانه اسلامی است

سعد الله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم تشکیل خاورمیانه اسلامی، اظهار داشت: نکته ای که رهبری در خصوص تشکیل خاورمیانه اسلامی مطرح کردند نکته ای بود که ایشان پیش از این هم در چند نوبت برآن تاکید کردند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ 33 روزه لبنان عنوان کرد: در اثنای جنگ 33 روزه لبنان وقتی آمریکائیها موضوع خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید را مطرح کردند حضرت آقا در پاسخ به آن فرمودند که "آمریکائیها درست می گویند اما نه آن خاورمیانه ای که آنها می گویند بلکه خاورمیانه اسلامی در راه است".

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اولین شاخصه ازمختصاتی را که رهبری مطرح فرمودند مسئله تلاش جمعی کشورهای مسلمان این منطقه برای حاکم کردن ارزشها و مبانی اسلامی است، گفت: خاورمیانه اسلامی در بخشهایی از خاورمیانه کنونی از جمله ایران، ترکیه، عراق، لبنان وفلسطین تشکیل شده است، بطوریکه آمادگی پیگیری برای تحقق ارزشهای اسلامی در این بخش از خاورمیانه وجود دارد.

زارعی تصریح کرد: بنابراین اولین نکته ای که رهبری مطرح کردند حاکم شدن ارزشهای اسلامی نه تنها در زندگی فردی بلکه در سپهر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خاورمیانه اسلامی است.

وی ادامه داد: نکته دیگر گسترش رابطه افقی فعال و کارآمد بین اجزاء این خاورمیانه است یا به عبارتی دیگر تامین نیازهای کشورهای خاورمیانه از طریق ارتباط افقی دو جانبه وچندجانبه بین واحدهای تشکیل دهنده این خاورمیانه است که بنوعی خوداتکایی را در مجموع خاورمیانه به همراه دارد.

زارعی همپوشانی علمی، فنی وتکنولوژیکی بین اجزاء تشکیل دهنده خاورمیانه اسلامی را سومین نکته از نکات برجسته سخنان رهبری عنوان کرد وافزود: همانطور که ایشان فرمودند حاضریم دستاوردهای هسته ای خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم که این بخش دیگری از هدف تشکیل خاورمیانه اسلامی است بطوریکه به رشد وبالندگی واقتدار کشورهای خاورمیانه اسلامی کمک کند.

موضوع دفاع از تمامیت ارضی اعضای بلوک خاورمیانه اسلامی از سوی همه کشورهای عضو، شاخصه دیگری برای تشکیل خاورمیانه اسلامی است

وی با اشاره به شاخصه دیگر تشکیل خاورمیانه اسلامی، یادآور شد: موضوع دفاع از تمامیت ارضی اعضای بلوک خاورمیانه اسلامی از سوی همه کشورهای عضو، شاخصه دیگری برای تشکیل خاورمیانه اسلامی است .

این کارشناس مسائل بین المللی نکته بعدی را تلاش مشترک این کشورها برای رفع جراحتهایی که از سوی استعمار در منطقه خاورمیانه بوجود آمده خواند و ادامه داد: در راس این جراحتها مسئله اشغال فلسطین از سوی اسرائیل است که کشورهای اسلامی باید به فلسطین بعنوان رمز تشکیل خاورمیانه اسلامی وپیشرفت واقتدار خود نگاه کنند وبرای از میان برداشتن این غده سرطانی تلاش کنند.

وی با اشاره به شاخصه دیگر تشکیل خاورمیانه اسلامی عنوان کرد: تشکیل کانونهای مشترک در بین کشورهای اسلامی بصورت دوجانبه وچندجانبه برای رفع اختلافات مرزی وسرزمینی ورفع دعاوی مرزی که طی دهه های گذشته توسط کشورهای غربی به آن دامن زده شده شاخصه دیگری است که این کانونها وکمیته های مشترک می توانند به این دعاوی پایان دهند.

زارعی در ادامه به موضوع دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی اشاره کرد وافزود: ما برای شناخت دیپلماسی عمومی ابتدا باید اشاره ای به دیپلماسی سنتی وکلاسیک داشته باشیم.

وی با اشاره به دیپلماسی کلاسیک که عبارت از گفتگوی بین دولتها بصورت دوجانبه یا چند جانبه است، گفت: دیپلماسی عمومی برمبنای گفتگوهای فعال بین شهروندان ونهادهای تخصصی و گفتگوهایی بین دولتها با ملتها ونخبگان است.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: البته تاثیر گفتگوی بین ملتها یا دولت با ملت کشور هدف بر دیپلماسی سنتی هم تاثیر می گذارد بطوریکه سیاستهای خارجی کشور هدف را نسبت به کشوری که از دیپلماسی عمومی استفاده کرده تحت تاثیر خود قرار می دهد، به عبارت دیگرکنشها و واکنشهای کشور هدف متناسب با نوع رابطه ای که کشور پیگیرنده با کشور هدف دارد، خواهد بود.

زارعی در پایان گفت: این گفتگوها می تواند برخی از تبلیغات منفی علیه کشوری که دارای دیپلماسی عمومی است مانند ایران را خنثی کرده و همچنین برکانونهای تصمیم ساز وبه طبع در کانونهای تصمیم گیر کشور هدف تاثیر بگذارد.