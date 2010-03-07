محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از سال آینده قیمت و نحوه سهیمه بندی بنزین قطعا با تغییرات جدیدی همراه است، گفت: در سه ماهه نخست سال 89 نظام سهمیه بندی فعلی بنزین با سهمیه 260 لیتر ادامه می یابد، اما در دوره تابستانی بسته به سیاستهای اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها تغییراتی در قیمت و نحوع عرضه آن ایجاد خواهد شد.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه تاکنون سناریوهای مختلفی برای قیمت و نحوه عرضه حاملهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل در دولت مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: اما تاکنون دو سناریو نسبت به سایر پیشنهادها برای اجرا محتمل تر به نظر می رسد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور با تاکید بر اینکه به موازات بررسی سناریوهای مختلف تاکنون جداول مختلف قیمتی برای حمل و نقل تعریف و مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: همچنین برای اجرای احتمالی هر یک از این سناریوها برنامه ریزی های جداگانه ای پیش بینی شده است.

رویانیان همچنین با تاکید بر اینکه دولت برای مدیریت مصرف و تورم حاصل از تغییرات قیمتی سوخت در سال آینده تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است، اظهار داشت: با برنامه ریزی های به عمل آمده جلوی هر گونه تورم روانی و خیالی حاصل از تغییرات قیمتها را می گیریم.

وی با اشاره کنترل ضربتی آثار تورم روانی افزایش قیمت سوخت توسط دولت، بیان کرد: برای جلوگیری از افزایش نرخ حمل و نقل و عدم تاثیر آن بر روی سایر بخشهای دیگر برنامه اجرایی " حمایت از قانون هدفمندی یارانه ها" در دولت مصوب و به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت بستر سازی لازم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تبیین کرد: برنامه حمایت از قانون هدفمندی یارانه ها زودتر از اجرای خود قانون در کشور پیاده سازی و اجرایی می شود.