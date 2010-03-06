اعتراض استاندار کرمان به نحوه تبلیغ در بخش بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر شنبه در کارگروه سلامت کرمان با اشاره به وجود برخی تبلیغات نادرست در عرصه بهداشتی و پزشکی گفت: مسئولان باید در زمینه برخورد با چاپ این نوع تبلیغات و جلوگیری از این نوع تبلیغات غیر صحیح اقدام کنند.

دهمرده خاطرنشان کرد: تبلیغات گسترده در زمینه مواد غذایی؛، بهداشتی و آرایشی و بهداشتی موجب می شود مردم به دلیل اعتمادی که به مسئولان در خصوص کنترل این موارد دارند نسبت به درستی این تبلیغات اعتماد می کنند درحالیکه بیشتر این تبلیغات نادرست است.

استاندار کرمان عنوان کرد: این تبلیغات بیشتر در زمینه های ترک اعتیاد، جراحی زیبایی بینی، درمان کوتاهی قد، جلوگیری از ریزش مو و همچنین ترمیم و کاشت مو می باشند.

وی خواستار برخورد با چاپ این گونه آگهی های تبلیغاتی شد و گفت: بستر و زمینه علمی در این موارد باید به گونه ای فراهم شود که مردم در این خصوص آگاهی یابند و زمینه سوء استفاده برطرف شود.

