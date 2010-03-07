ورود 487 توریست آمریکایی و خارجی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کشتی بزرگ کروز اقیانوس پیما که به منظور گردشگری و توریستی ساخته شده است پس از حرکت از بندر مسقط ساعت 6 و 45 دقیقه صبح شنبه در میان استقبال برخی مسئولان استان ، مدیر گمرک و مقامات بندری با استقبال گروه موسیقی محلی با 487 مسافر خود که بیشتر آنها آمریکایی هستند در بندرشهید باهنر پهلو گیری می کند.

کشتی کریستال گرینیتی از جمله کشتی های بزرگ مسافری دنیا از نوع گروز محسوب می شود که طول آن 250متر و وزن آن 69 هزار تن با آبخور 7 متر و 60 سانتی متر است.

این کشتی که گفته می شود متعلق به آمریکا می باشد، تحت پرچم باهاماس، ثبت بندر ناسائو و ساخت سال 2002 اقدام به سفر در کشورهای مختلف در مدت زمانی 2 ماه کرده است که بیشتر مسافران این کشتی را توریست های آمریکایی تشکیل می دهند.

علی‌اکبر صیادی در جمع خبرنگاران تعداد مسافران این کشتی را 487 نفر اعلام و اظهار داشت: 283 نفر از مسافران در حال بازدید از اماکن تاریخی بندرعباس، 19 نفر در قشم، 40 نفر از اماکن دیدنی اصفهان و 121 نفر هم در شیراز حضور دارند همچنین 24 مسافر این کشتی پس از بازدید از اماکن دیدنی شیراز به تهران رفته و از انجا مستقیما به کویت خواهند رفت.

کشتی کریستال گرینیتی با 463 مسافر پس از حضور چند ساعته خود در ایران بندرعباس را به مقصد کویت ترک خواهد کرد.

شرکت کشتیرانی پایانه ترابر تهران مقدمات سفر و حضور این کشتی را در ایران فراهم کرده است و مسافران این کشتی با هواپیماهای چارتر به شیراز و اصفهان رفته اند که جهت عزیمت به کویت به بندرعباس بازگشته اند.