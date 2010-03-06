نیروی زمینی در همه عرصه ها نیروی پا در رکاب و نیرومند است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان عصر شنبه در جمع فرمانده هان و کارکنان پایور و وظیفه لشگر 77 پیروز ثامن الائمه(ع) با اشاره به اینکه شرایط برای کشور ما شرایطی بسیار حساس و ویژه ای است، افزود: امروز دشمنان نظام دست از تلاشهای خود بر ضد کشورمان بر نمی دارند.

وی اظهار داشت: امروز نیروی زمینی برای مقابله با تهدیدات دشمنان حرف برای گرفتن دارد.

امیر پور دستان ادامه داد: امروز ارتش جمهوری اسلامی هم در جنگ کلاسیک و هم با رصد کردن تهدیدات، قابلیتهای ورود در عرصه های ناهمگون را دارد.

این مقام نظامی در ادامه دستگیری عبدالمالک ریگی توسط دلاور مردان نیروی هوایی را یکی از موفقیتهای نیروی مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد و بیان داشت: دلاور مردان نیروی هوایی با کنترل و رهگیری چندین هواپیما توانستند هواپیمای حامل این شرور را شناسایی و ضمن به زمین نشاندن هواپیمایی وی او را دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن هم تهدیدات سخت و نرم بر علیه کشورمان را به دست گرفته است، اضافه کرد: یکی از مولفه های تهدید نرم دشمنان نظام عملیات روانی بر ضد کشورمان است.

امیر پوردستان ادامه داد: دشمن در عملیات روانی با استفاده از رسانه های داخلی خود سعی می کند توانمندیهای خودش را بیشتر از آنچه هست به عرصه نمایش بگذارد و تلاش می کند توانمندیهای جمهوری اسلامی را تحقیر کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خطاب به کارکنان لشگر 77 پیروز ثامن الائمه(ع) گفت: باید خیلی مراقب تهدیدات دشمنان نظام باشیم و به عنوان بازوی نظام توان رزمی خود را هر روز ارتقاء دهیم.

وی با اشاره به اینکه مولفه های رزمی باید در دید چشم فرماندهان رصد و ارتقاء داده شود، افزود: بالابردن توان رزمی نیروها سبب بازدارندگی تحرحات دشمن می شود.

پوردستان یادآورشد: اما جسارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در رزمایشهای زمینی، دریایی و هوایی سبب عوض شدن و تغییر تهدیدهای دشمنان شده است.

این مقام نظامی در ادامه سخنان خود به افزایش تلفات و کشته های نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد و افزود: حقیقتا آمریکایی با مشکلات زیادی در افغانستان روبرو هستند و هر روز شاهد افزایش تلفات، کشته و خودکشی نیروهای آمریکایی از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما هستیم.

وی همچنین به طرح تحول نیروی زمینی اشاره کرد و گفت: این طرح در راستای ماموریتهای نیروی زمینی در ستاد کل در دست تصویب است تا پس از تصویب به محضر مقام معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای برسد.

امیر پوردستان موفقیت دانشمندان جوان کشورمان در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ایی و علم ژنتیک را تبریک گفت و افزود: این نشان می دهد ایران اسلامی با استعانت و حمایت از فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا به اهداف امام راحل(ع) هر چه زودتر دست پیدا خواهد کرد.

فرمانده نیروی انتظامی ارتش جمهوری ایران در پایان با بیان اینکه جدا کردن مردم از روحانیت یکی از تهدیدات دشمن است، گفت: مردم پشت سرولایت خواهند بود و توطئه های دشمنان را ناکام خواهند کرد.