طالبانی نامزد ما برای ریاست جمهوری آتی عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه درباره نامزد ائتلاف کردستان برای ریاست جمهوری آتی عراق با توجه به اینکه قوانین جاری این کشور، ریاست جمهوری را از آن کُردها می داند، اظهااشت : جلال طالبانی نامزد ما (کردها) برای ریاست جهوری آتی عراق است.



زیباری در عین حال از شیوه ریاست جلال طالبانی به عنوان اولین رئیس جمهوری پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری و بعثی صدام تمجید کرد.



وی همچنین درباره نخست وزیری، رئیس پارلمان و وزارتخانه های دولت پس از انتخابات خاطر نشان کرد ائتلافهای آینده، ریاستها و وزارتها را مشخص خواهد کرد.



زیباری درباره آینده سیاسی خود و اینکه آیا همچنان به ادامه فعالیت به عنوان وزیر امور خارجه در دولت آتی امیدوار است، اظهار داشت برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت آتی اصرار چندانی ندارم.



خاطر نشان می شود مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق نیز گفته بود : جلال طالبانی همچنان به عنوان نامزد مورد حمایت این منطقه در انتخابات ریاست جمهوری آتی در عراق باقی خواهد ماند.



جلال طالبانی اولین رئیس جمهور عراق پس از سرنگونی صدام دیکتاتور سابق این کشور در سال 2003 است که اخیرا نامزد شدن مجدد خود برای احراز این مقام را منوط به درخواست جریانهای سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم مارس (شانزدهم اسفند) دانسته بود.



دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام فردا یکشنبه در عراق برگزار می شود؛ البته عراقی های مقیم خارج دو روز زودتر یعنی از روز جمعه 14 اسفند به پای صندوقهای رای رفتند.