بیله سوار رتبه اول استانی در کشف سرقت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیله سوار، سرهنگ بهروز نیکنام عصر شنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی اظهار داشت: این شهرستان با کسب 243 امتیاز رتبه اول استان را در خصوص کشف سرقت نسبت به وقوع به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: با اجرای طرحهای ویژه در یازده ماه گذشته 68 فقره سرقت مربوط به سالهای قبل که در منطقه و یا شهرهای همجوار رخ داده بود، کشف شده است.

فرمانده انتظامی بیله سوار همچنین با بیان اینکه در طی همین مدت تنها 18 سرقت در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان بوقوع پیوسته است، افزود: اکثر این سرقتها کشف و سارقان نیز دستگیر شده اند.

نیکنام در پایان از ادامه اجرای این طرح در روزهای آخر سال و ایام تعطیلات خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان، گردشگران و مسافران نوروزی، این طرح با جدیت در شهرستان بیله سوار اجرا خواهد شد.

