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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

از میان اخبار/

انسانهای شاد بیشتر اما کوتاه تر از بقیه صحبت می کنند

انسانهای شاد نسبت به دیگر انسانها علاقه بیشتری به صحبت کردن دارند و هنگام حرف زدن نیز از جملات خلاصه و مفید استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، این نتیجه بر اساس پژوهشی که گروهی از روانشناسان دانشگاه" سنت لوئیز" آریزونا بر روی صحبت کردن افراد شاد و غیر شاد انجام داده اند به دست آمده است.

در این تحقیق افراد داوطلب یک دستگاه ضبط صدای بسیار حساس که حتی کوتاه ترین صداها را نیز ضبط می کرد دریافت کردند تا به مدت چهار روز صحبتهای آنها ضبط  شود.

دانشمندان در نهایت به صداهای ضبط شده از افراد داوطلب که برابر با 20 هزار صدا بود گوش داده و آنها را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند که این نتایج از آن به دست آمد.

بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد داوطلبان شاد به نسبت دیگران 25 درصد را در تنهایی و 75 درصد را با دیگران می گذرانند و دو برابر بیشتر از بقیه مکالمات کوتاه و خلاصه دارند.

به گفته دانشمندان یکی دیگر از نتایج جالب این تحقیق این است که ثابت می کند داشتن مکالمات خلاصه و مفید باعث شادتر شدن افراد می شود.

کد مطلب 1046593

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