به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از پیروزی تیمش برابر سایپا ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: بازی خیلی سنگینی بود و همه کسانی که امروز به ورزشگاه آمده بودند از آن لذت بردند.

استیلی افزود: در این دیدار و در بازی با استقلال بازیهای پرگلی را به نمایش گذاشتیم و با ارائه فوتبال تهاجمی کاری کردیم که تماشاگران از دیدن مسابقه لذت ببرند.

وی افزود: سه امتیاز این مسابقه برای ما خیلی مهم بود زیرا شرایط روانی حاکم بر تیم ما پس از برتری مقابل استقلال می توانست به ضرر ما شود همیشه تیمی که در بازیهای بزرگ پیروز می شود در بازی بعدی مشکل دارد.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین اظهار داشت: ما این مسئله را بارها به بازیکنان گوشزد کردیم اما نیاز به زمان است که این فرهنگ در بین بازیکنان ایرانی جا بیفتد. البته بازیکنانم در این دیدار فداکارانه بازی کردند و توانستند با ارایه بازی بهتر و روانتر به پیروزی دست یابند.

وی افزود: متاسفانه در این دیدار همانند بازی با استقلال ما 15 دقیقه دچار افت شدیم و بازی 3 بر یک را با تساوی عوض کردیم. اما نفرات تیم به خوبی به شرایط بازی برگشتند و توانستند با به ثمر رساندن گل برتری سه امتیاز مهم این مسابقه را از آن خود کنند.

استیلی با بیان اینکه پس از پیروزی های پرسپولیس، ذوب آهن و استقلال محکوم به پیروزی در دیدار بودیم، افزود: این جزو زیبایی های فوتبال است که هیچ تیمی بدون ایراد نیست همه تیم ها نقاط ضعف دارند و تیم ما کم کم ساختار دفاعی و تیمی خود را به دست آورده است. حضور مهدوی کیا هم مزید بر علت شد تا بتوانیم بازیهای بهتری را ارائه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه غیبت علی کریمی در بازی آینده در عملکرد این تیم تاثیر می گذارد در مورد قضاوت مسعود مرادی داور این دیدار اظهار داشت: نمی توانم در خصوص داوری صحبت کنم ولی باید بگویم هر دو تیم از عملکرد وی راضی نبودند ضمن اینکه در زمان اخراج کریمی من نزدیک به صحنه بودم و آن نیرویی را که برای هل دادن بازیکن حریف بکار برد زیاد نبود و فکر می کنم دادن کارت زرد بهترین تصمیم بود.

سرمربی فوتبال تیم استیل‌آذین در مورد اعتراضات مایلی کهن تصریح کرد: من نمی توانم در این مورد نظر دهیم. مایلی کهن مربی، معلم و استاد من بوده و امیدوارم تیم سایپا با مایلی کهن که علاقه خاصی به وی دارم، در لیگ بماند.

وی با بیان اینکه دلیل تعویض کعبی تاکتیکی بود، تاکیدکرد: برخلاف سایپا، تیم ما از نظر روحی - روانی بسیار تحت فشار است و همین مساله باعث می شود نتوانیم بازی خودمان را انجام دهیم.

استیلی با بیان اینکه همه مردم تیم ملی ایران را دوست دارند و باید دست به دست هم داد این تیم با قدرت در مسابقات آینده به میدان برود، افزود: امروز باید نقاط ضعف این تیم را برطرف کرد و نباید بیان این نقاط ضعف باعث برخوردن به کسی شود.

وی با اشاره به اینکه زمان باقیمانده تا آغاز جام ملتها بهترین فرصت برای رفع معایب تیم ملی است، تاکید کرد: در این سالها تیم ملی تا این اندازه بازیکنان خوب و قدرتمند در همه پست‌هایش نداشته است اما این نفرات طراز اول باید در قالب تیمی قرار گرفته و نقشه، برنامه و تدبیرخاصی برای موفقیت آن در نظر گرفت. قطعا با آماده سازی مطلوب تیم ملی ایرانه، هیچ تیمی در آسیا نمی تواند برابر تیم ایران بایستد.

سرمربی فوتبال تیم استیل آذین در پایان گفت: ما، ذوب آهن، استقلال و پرسپولیس همه از شانس کسب سهمیه آسیایی در لیگ برخورداریم که در این بین شانس سپاهان بیش از همه ماست. اما ناامید نیستیم زیرا تیم ما شکل واقعی اش را به خود گرفته و می تواند در بازی های آینده امتیازات لازم را برای گرفتن سهمیه آسیایی کسب کند.