وجود میکروب و باکتری در روده اشتها را زیاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" سی ان ان" محققان دانشگاه اوموری آمریکا در تحقیقات خود متوجه شده اند انسانهای چاق و انسانهای با وزن عادی در میزان و نوع میکروبهای که در روده هایشان وجود دارد متفاوت هستند که همین مسئله یکی از اصلیترین علتهای بروز چاقی در برخی افراد است.

دانشمندان در تحقیقی که بر روی موشهای با روده های استریل و موشهای دارای روده های دارای باکتری انجام داده اند متوجه شدند موشهای نوع دوم به نسبت بسیار بیشتری از دیگر موشها به خوردن غذا علاقه مند هستند.

پروفسور" گورتز" از دانشمندان دانشگاه اوموری در بخشی از این تحقیق مقداری باکتری را از روده موشهای نوع دوم به روده موشهای دارای روده استریل منتقل کرد که به سرعت باعث افزایش اشتهای این موشها شد.

به گفته پروفسور گورتز پیش از این به نظر می رسید خوردن بیش از حد غذا موجب چاقی در افراد می شود که با این وجود باید گفت وجود باکتری و میکروب در روده عامل اصلی پرخوری افراد و چاقی آنهاست.