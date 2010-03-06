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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۶

مهدی تارتار:

تصمیمات داور دیدار صبای قم - راه آهن درست بود

تصمیمات داور دیدار صبای قم - راه آهن درست بود

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری مدعی شد، تصمیمات داور دیدار این تیم برابر صبای قم درست و قانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از برتری یک برصفر عصر شنبه تیمش برابر صبای قم با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: نقاط ضعف و قوت تیم صبا را به خوبی شناخته بودیم و با آگاهی از توانایی و ضعف این تیم در طول این دیدار به ویژه نیمه اول بازی را اداره کردیم. تیم ما در نیمه اول و پیش از به ثمر رسیدن گل صاحب توپ و میدان بود اما بعد از گل زنیدپور تیم صبا به صورت طبیعی حمله می کرد و روی به استفاده از توپ‌های بلند آورد اما به نتیجه نرسید.

وی در خصوص عملکرد علیرضا فغانی، داور این مسابقه گفت: دوست دارم این مسابقه در برنامه‌های ورزشی آنالیز شود و کارشناسان در مورد آن نظر بدهند. در طول فصل جاری هشت پنالتی مسلم تیم راه آهن نادیده گرفته شده و چهار پنالتی هم به اشتباه به ضرر تیم ما اعلام شده است.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: اشتباهات داوری فقط برای یک تیم و یک بازی نیست و نمی توان گفت هیچ تیمی از داوری ضرر نکرده است. شاید اگر اشتباهات داوری نبود به جرات می توانم بگویم امروز تیم ما یکی از پنج تیم بالای جدول بود.

تارتار در ادامه افزود: تصمیم فغانی در خصوص اخراج مهدی واعظی و اعلام پنالتی به سود تیم راه آهن درست بود. فرید عابدی با دروازه بان صبا تک به تک شده بود که او با خطا مهاجم تیم ما را متوقف کرد و باید از زمین اخراج می شد.

وی در خاتمه تصریح کرد: تا به اینجای مسابقات لیگ برتر بارها داوران به ضرر تیم ما سوت زده اند اما هیچ اعتراض نکردیم. این نشان می دهد تیم راه آهن چقدر صبور بوده است.

کد مطلب 1046610

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