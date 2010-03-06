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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۴۵

راه و ترابری تهران اعلام کرد:

مسافران اتوبوسهای بین شهری با کارت شناسایی سفر می کنند

مسافران اتوبوسهای بین شهری با کارت شناسایی سفر می کنند

اداره کل راه و ترابری استان تهران از اجرای طرح درخواست کارت شناسایی معتبر از مسافران اتوبوسهای بین شهری برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی به ویژه در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صالحیان از اجرای طرحی مبنی بر اخذ کارت شناسایی از مسافران اتوبوسهای بین شهری خبر داد و گفت: با توجه به درپیش رو بودن ایام تعطیلات نوروزی، اجرای طرح درخواست کارت شناسایی معتبر از مسافران همزمان با شروع مسافراتهای نوروزی آغاز می شود.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان تهران با بیان این که این اقدام برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در خرید و فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس و جلوگیری از سو استفاده احتمالی افراد فرصت طلب و سودجو اتخاذ شده است، اعلام کرد: به تمامی شرکتها و موسسات حمل و نقل مسافر ابلاغ شده است صدور بلیت با ارائه کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و در صورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر، برای اشخاص بلیت صادر نشود.

وی تاکید کرد: از این پس، سوار شدن به اتوبوسهای برون شهری نیز بدون همراه داشتن کارت شناسایی معتبر امکان پذیر نمی باشد.

صالحیان با تاکید بر اینکه بازرسان محسوس و نامحسوس این اداره کل نظارت کافی بر اجرای این طرح خواهند داشت، گفت: در حال حاضر طرح درخواست کارت شناسایی معتبر از مسافران اتوبوس های برون شهری به تمام شرکتها و موسسات حمل و نقل ابلاغ شده است تا از این طریق امکان مطابقت بلیت صادر شده با افراد حاصل شود.

این مقام مسئول افزود: آن دسته از مسافرانی که بلیت شان با کارت شناسایی معتبر مغایرت داشته باشد، امکان ادامه سفر نخواهند داشت و بلیت آنها باطل خواهد شد.

کد مطلب 1046618

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