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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اصلاح قوانین ازدواج مهمترین راه جلوگیری از رشد طلاق است

اصلاح قوانین ازدواج مهمترین راه جلوگیری از رشد طلاق است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان جوانان استان قم یکی از مهم⁯ترین راه⁯های جلوگیری از رشد آمار طلاق در کشور را اصلاح قوانین ازدواج توسط مجلس شورای اسلامی دانست.

سیدعباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق استان قم گفت: آمار طلاق در کشور در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 7/15 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در مدت اعلام شده آمار ازدواج در کشور 2،2 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این آمار به ما هشدار می⁯دهد که می⁯بایست در خصوص امر ازدواج آن هم از نوع آگاهانه و به⁯هنگام آن برنامه⁯ریزی⁯های دقیق⁯تری انجام شود.

جوهری با بیان اینکه مسئله ازدواج یک امر کلان کشور است و نیاز به برنامه⁯ریزی⁯های کلان دارد، تصریح کرد: سازمان ملی جوانان به تنهایی با تمام توان وارد این عرصه شده است، ولی این تلاش⁯ها به طور 100 درصد نتیجه⁯بخش نخواهد بود، مگر اینکه 4 گروه حاکمیت، اجتماع، خانواده⁯ها و خود جوانان وارد میدان شوند و اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

وی در ادامه به وظایف حاکمیت برای برون رفت از معضل طلاق اشاره کرد و افزود: در این زمینه قوه مقننه باید قوانین ازدواج را اصلاح کند، قوه مجریه باید تمام وزارتخانه⁯ها و دستگاه⁯های اداری و دولتی را موظف به ورود و کمک به امر ازدواج کند و قوه قضائیه نیز باید در نوع نگاه به پیامدهای طلاق و شیوه رسیدگی به آن اصلاحات اساسی انجام دهد.

آینده جوانان فدای آرزوهای والدین

مدیر سازمان جوانان استان قم اضافه کرد: متأسفانه فرهنگ و رسوم غلطی که عمدتاً نشأت⁯گرفته از فرهنگ غرب هستند در جامعه ما رسوخ کرده که باید اجتماع یک بازگشتی به شیوه⁯ها و سنت⁯های ملی و دینی خود داشته باشد تا مشکلات عدیده⁯ای از پیش روی جوانان برداشته شود.

جوهری با اشاره به وظیفه خانواده⁯ها در این مورد گفت: در بسیاری از موارد خود پدران و مادران و خانواده⁯ها و اقوام موانع اصلی بر سر راه ازدواج آسان جوانان هستند و می⁯توان گفت در بسیاری موارد آمال و آرزوهای پدر و مادرها در شیوه ازدواج فرزندان مانع رسیدن جوانان به آرزوهایشان است.

بلندپروازی⁯های جوانان، یکی از عوامل تاخیر ازدواج

وی با بیان این مطلب که در بسیاری از موارد هم متأسفانه مشاهده می⁯کنیم جوانان ما خودشان موانع اصلی ازدواج به⁯موقع و آسان و آگاهانه هستند، اظهار داشت: متأسفانه برخی ذهنیت⁯های غلط از امر ازدواج و برخی بلند پروازی⁯ها و ایده⁯آلی نگاه کردن⁯های جوانان باعث شده که ازدواج آنها به تأخیر بیفتد و یا احیاناً اصلاً صورت نگیرد و از طرفی هم متأسفانه برخی روابط نامناسب بین جوانان از جمله روابط خیابانی هم منجر به ازدواج⁯های غیرآگاهانه و عجولانه می⁯شود که نهایتاً به زندگی⁯های کوتاه مدت منجر و ثمره آن طلاق خواهد بود.

آموزش⁯های قبل از ازدواج تاثیر زیادی در کاهش طلاق دارد

جوهری اظهار داشت: آموزش⁯های صحیح قبل از ازدواج، به ویژه توسط افراد موجه و دارای تخصص این امر، سهم بسزایی در شکل⁯گیری ازدواج⁯های آگاهانه، به⁯موقع و آسان دارد که ثمره آن نیز ازدواج پایدار بوده و قطعاً باعث کاهش طلاق خواهد بود.

مدیر سازمان جوانان استان قم تصریح کرد: در سال آینده دستگاه⁯های فرهنگی استان باید آموزش⁯های ازدواج برای جوانان را جزو سرفصل⁯های اصلی فعالیت خود قرار دهند تا شاهد کاهش آمار طلاق و رشد چشمگیر امر مقدس ازدواج در استان باشیم.

برگزاری سلسله همایش⁯های ازدواج موفق

جوهری با اشاره به برگزاری سلسله نشست⁯های ازدواج موفق در سازمان جوانان استان قم گفت: آموزش⁯های پیش از ازدواج در دستور کار جدی سازمان ملی جوانان در سال 88 قرار گرفت و خوشبختانه توانستیم یک دوره کامل آموزش ازدواج را در استان قم برگزار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 15 جلسه آموزش ازدواج ویژه جوانان در قم برگزار شد و تا پایان امسال هم هر هفته این برنامه در روزهای جمعه با حضور اساتید برجسته دانشگاه برگزار می⁯شود.

کد مطلب 1046619

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