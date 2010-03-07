اصلاح قوانین ازدواج مهمترین راه جلوگیری از رشد طلاق است

سیدعباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق استان قم گفت: آمار طلاق در کشور در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 7/15 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در مدت اعلام شده آمار ازدواج در کشور 2،2 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: این آمار به ما هشدار میدهد که میبایست در خصوص امر ازدواج آن هم از نوع آگاهانه و بههنگام آن برنامهریزیهای دقیقتری انجام شود.
جوهری با بیان اینکه مسئله ازدواج یک امر کلان کشور است و نیاز به برنامهریزیهای کلان دارد، تصریح کرد: سازمان ملی جوانان به تنهایی با تمام توان وارد این عرصه شده است، ولی این تلاشها به طور 100 درصد نتیجهبخش نخواهد بود، مگر اینکه 4 گروه حاکمیت، اجتماع، خانوادهها و خود جوانان وارد میدان شوند و اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
وی در ادامه به وظایف حاکمیت برای برون رفت از معضل طلاق اشاره کرد و افزود: در این زمینه قوه مقننه باید قوانین ازدواج را اصلاح کند، قوه مجریه باید تمام وزارتخانهها و دستگاههای اداری و دولتی را موظف به ورود و کمک به امر ازدواج کند و قوه قضائیه نیز باید در نوع نگاه به پیامدهای طلاق و شیوه رسیدگی به آن اصلاحات اساسی انجام دهد.
آینده جوانان فدای آرزوهای والدین
مدیر سازمان جوانان استان قم اضافه کرد: متأسفانه فرهنگ و رسوم غلطی که عمدتاً نشأتگرفته از فرهنگ غرب هستند در جامعه ما رسوخ کرده که باید اجتماع یک بازگشتی به شیوهها و سنتهای ملی و دینی خود داشته باشد تا مشکلات عدیدهای از پیش روی جوانان برداشته شود.
جوهری با اشاره به وظیفه خانوادهها در این مورد گفت: در بسیاری از موارد خود پدران و مادران و خانوادهها و اقوام موانع اصلی بر سر راه ازدواج آسان جوانان هستند و میتوان گفت در بسیاری موارد آمال و آرزوهای پدر و مادرها در شیوه ازدواج فرزندان مانع رسیدن جوانان به آرزوهایشان است.
بلندپروازیهای جوانان، یکی از عوامل تاخیر ازدواج
وی با بیان این مطلب که در بسیاری از موارد هم متأسفانه مشاهده میکنیم جوانان ما خودشان موانع اصلی ازدواج بهموقع و آسان و آگاهانه هستند، اظهار داشت: متأسفانه برخی ذهنیتهای غلط از امر ازدواج و برخی بلند پروازیها و ایدهآلی نگاه کردنهای جوانان باعث شده که ازدواج آنها به تأخیر بیفتد و یا احیاناً اصلاً صورت نگیرد و از طرفی هم متأسفانه برخی روابط نامناسب بین جوانان از جمله روابط خیابانی هم منجر به ازدواجهای غیرآگاهانه و عجولانه میشود که نهایتاً به زندگیهای کوتاه مدت منجر و ثمره آن طلاق خواهد بود.
آموزشهای قبل از ازدواج تاثیر زیادی در کاهش طلاق دارد
جوهری اظهار داشت: آموزشهای صحیح قبل از ازدواج، به ویژه توسط افراد موجه و دارای تخصص این امر، سهم بسزایی در شکلگیری ازدواجهای آگاهانه، بهموقع و آسان دارد که ثمره آن نیز ازدواج پایدار بوده و قطعاً باعث کاهش طلاق خواهد بود.
مدیر سازمان جوانان استان قم تصریح کرد: در سال آینده دستگاههای فرهنگی استان باید آموزشهای ازدواج برای جوانان را جزو سرفصلهای اصلی فعالیت خود قرار دهند تا شاهد کاهش آمار طلاق و رشد چشمگیر امر مقدس ازدواج در استان باشیم.
برگزاری سلسله همایشهای ازدواج موفق
جوهری با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای ازدواج موفق در سازمان جوانان استان قم گفت: آموزشهای پیش از ازدواج در دستور کار جدی سازمان ملی جوانان در سال 88 قرار گرفت و خوشبختانه توانستیم یک دوره کامل آموزش ازدواج را در استان قم برگزار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 15 جلسه آموزش ازدواج ویژه جوانان در قم برگزار شد و تا پایان امسال هم هر هفته این برنامه در روزهای جمعه با حضور اساتید برجسته دانشگاه برگزار میشود.
در گفتگو با مهر عنوان شد:
اصلاح قوانین ازدواج مهمترین راه جلوگیری از رشد طلاق است
قم - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان جوانان استان قم یکی از مهمترین راههای جلوگیری از رشد آمار طلاق در کشور را اصلاح قوانین ازدواج توسط مجلس شورای اسلامی دانست.
سیدعباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق استان قم گفت: آمار طلاق در کشور در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 7/15 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در مدت اعلام شده آمار ازدواج در کشور 2،2 درصد افزایش داشته است.
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