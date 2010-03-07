اصلاح قوانین ازدواج مهمترین راه جلوگیری از رشد طلاق است

سیدعباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق استان قم گفت: آمار طلاق در کشور در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 7/15 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در مدت اعلام شده آمار ازدواج در کشور 2،2 درصد افزایش داشته است.



وی ادامه داد: این آمار به ما هشدار می⁯دهد که می⁯بایست در خصوص امر ازدواج آن هم از نوع آگاهانه و به⁯هنگام آن برنامه⁯ریزی⁯های دقیق⁯تری انجام شود.



جوهری با بیان اینکه مسئله ازدواج یک امر کلان کشور است و نیاز به برنامه⁯ریزی⁯های کلان دارد، تصریح کرد: سازمان ملی جوانان به تنهایی با تمام توان وارد این عرصه شده است، ولی این تلاش⁯ها به طور 100 درصد نتیجه⁯بخش نخواهد بود، مگر اینکه 4 گروه حاکمیت، اجتماع، خانواده⁯ها و خود جوانان وارد میدان شوند و اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.



وی در ادامه به وظایف حاکمیت برای برون رفت از معضل طلاق اشاره کرد و افزود: در این زمینه قوه مقننه باید قوانین ازدواج را اصلاح کند، قوه مجریه باید تمام وزارتخانه⁯ها و دستگاه⁯های اداری و دولتی را موظف به ورود و کمک به امر ازدواج کند و قوه قضائیه نیز باید در نوع نگاه به پیامدهای طلاق و شیوه رسیدگی به آن اصلاحات اساسی انجام دهد.



آینده جوانان فدای آرزوهای والدین



مدیر سازمان جوانان استان قم اضافه کرد: متأسفانه فرهنگ و رسوم غلطی که عمدتاً نشأت⁯گرفته از فرهنگ غرب هستند در جامعه ما رسوخ کرده که باید اجتماع یک بازگشتی به شیوه⁯ها و سنت⁯های ملی و دینی خود داشته باشد تا مشکلات عدیده⁯ای از پیش روی جوانان برداشته شود.



جوهری با اشاره به وظیفه خانواده⁯ها در این مورد گفت: در بسیاری از موارد خود پدران و مادران و خانواده⁯ها و اقوام موانع اصلی بر سر راه ازدواج آسان جوانان هستند و می⁯توان گفت در بسیاری موارد آمال و آرزوهای پدر و مادرها در شیوه ازدواج فرزندان مانع رسیدن جوانان به آرزوهایشان است.



بلندپروازی⁯های جوانان، یکی از عوامل تاخیر ازدواج



وی با بیان این مطلب که در بسیاری از موارد هم متأسفانه مشاهده می⁯کنیم جوانان ما خودشان موانع اصلی ازدواج به⁯موقع و آسان و آگاهانه هستند، اظهار داشت: متأسفانه برخی ذهنیت⁯های غلط از امر ازدواج و برخی بلند پروازی⁯ها و ایده⁯آلی نگاه کردن⁯های جوانان باعث شده که ازدواج آنها به تأخیر بیفتد و یا احیاناً اصلاً صورت نگیرد و از طرفی هم متأسفانه برخی روابط نامناسب بین جوانان از جمله روابط خیابانی هم منجر به ازدواج⁯های غیرآگاهانه و عجولانه می⁯شود که نهایتاً به زندگی⁯های کوتاه مدت منجر و ثمره آن طلاق خواهد بود.



آموزش⁯های قبل از ازدواج تاثیر زیادی در کاهش طلاق دارد



جوهری اظهار داشت: آموزش⁯های صحیح قبل از ازدواج، به ویژه توسط افراد موجه و دارای تخصص این امر، سهم بسزایی در شکل⁯گیری ازدواج⁯های آگاهانه، به⁯موقع و آسان دارد که ثمره آن نیز ازدواج پایدار بوده و قطعاً باعث کاهش طلاق خواهد بود.



مدیر سازمان جوانان استان قم تصریح کرد: در سال آینده دستگاه⁯های فرهنگی استان باید آموزش⁯های ازدواج برای جوانان را جزو سرفصل⁯های اصلی فعالیت خود قرار دهند تا شاهد کاهش آمار طلاق و رشد چشمگیر امر مقدس ازدواج در استان باشیم.



برگزاری سلسله همایش⁯های ازدواج موفق



جوهری با اشاره به برگزاری سلسله نشست⁯های ازدواج موفق در سازمان جوانان استان قم گفت: آموزش⁯های پیش از ازدواج در دستور کار جدی سازمان ملی جوانان در سال 88 قرار گرفت و خوشبختانه توانستیم یک دوره کامل آموزش ازدواج را در استان قم برگزار کنیم.



وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 15 جلسه آموزش ازدواج ویژه جوانان در قم برگزار شد و تا پایان امسال هم هر هفته این برنامه در روزهای جمعه با حضور اساتید برجسته دانشگاه برگزار می⁯شود.