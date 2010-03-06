مهرام قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های مهرام و ذوب آهن برای تعیین قهرمان رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز(شنبه) با پیروزی 93 بر75 مهرام به پایان رسید.

شاگردان مصطفی هاشمی که در دیدار رفت نیز موفق به کسب برتری 96 بر73 شده بودند با کسب پیروزی در بازی امروز عنوان قهرمانی این رقابتهای را از آن خود کردند.

بازیکنان مهرام کوارترهای اول و چهارم دیدار مقابل ذوب آهن را به ترتیب با نتایج 37 بر 25 و 28 بر 16 به سود خود تمام کردند اما در دو کوارتر دیگر با نتایج 10 بر18 و 18 بر 19 متحمل شکست شدند.

این برای سومین سال متوالی است که مهرام جام قهرمانی رقابتهای لیگ برتر را از آن خود می کند. تیم پتروشیمی بندرامام نیز پس از ذوب آهن عنوان سوم این رقابتها را به خود اختصاص داد.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی با حضور در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی ضمن تماشای دیدار فینال، جام قهرمانی را به تیم مهرام اهدا کرد.

در پایان این دیدار بازیکنان مهرام با همراهی صمد نیکخواه بهرامی تور حلقه را به خاطر کسب این قهرمانی پاره کردند.