حق اتمی وجایگاه ایران ازمنظر هند/ دهلی دلیلی برای تحریم تهران نمی بیند

دکتر "انور عالم" استاد دانشگاه جامعه اسلامیه هند در نشست "بررسی مسائل هند" در محل خبرگزاری مهر با اشاره به دو دهه روابط دوستانه بین ایران و هند و وجوه مشترک بی شمار در مناسبات این دو کشور، این روابط را طی سالهای اخیر بویژه در زمینه مبادلات اقتصادی، رو به گسترش دانست. به گفته وی حجم این مبادلات که در حال حاضر به میزان قابل توجهی رسیده، نشانگر این مسئله است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که روابط سیاسی ایران-هند با وجود تفاوتهای موجود در رویکردهای دو کشور، بدلیل اشتراکات فراوان، با فراز و نشیب خاصی روبرو نبوده است و امید می رود که این دوستی عمیق تر نیز شده و با توجه به ظرفیت بالای دهلی نو و تهران همکاریهای آنها در زمینه های مختلف بیش از پیش گسترش یابد.

دکتر عالم در پاسخ به این سوال که متغییرهای موثر بر روابط ایران و هند کدامند، گفت: مسائل منطقه ای از جمله امور مرتبط با امنیت و ثبات، تنها با همکاری کشورهای این منطقه قابل حل بوده و متغییرهای آن نیز در ارتباط مستقیم با نوع سیاستهای این کشورها بویژه در مناسبات مشترک قابل تعبیر است.

رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا در دهلی با تاکید بر اینکه نوع روابط ایران و هند به خود آنها بستگی دارد و نه به متغییرهای خارجی، یاد آور شد که این متغییرها جایگاهی در نوع روابط این دو کشور نداشته و نمی توانند بر این روابط تاثیر بگذارند.



وی معتقد است که در مورد کشورهای ایران و هند، با توجه به اینکه هر یک از آنها دارای قدرت و نفوذ بوده و نقش مهمی در مسائل منطقه ای ایفا می کنند، متغییرها بیش از هر عامل خارجی به نوع نگاه این دو کشور بستگی دارد. به بیان دیگر میزان و نوع مناسبات و همکاریهای ایران و هند بستگی به نوع نگرش آن دو به مسائل مختلف دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: بعنوان مثال از دیدگاه هند، روابط این کشور با غرب و آمریکا نمی تواند مانعی برای همکاری با ایران و دیگر کشورهای منطقه در راستای منافع ملی و منطقه ای باشد، به همین دلیل دهلی نو در کنار داشتن روابط نزدیک با آمریکا و رژیم صهیونیستی بدنبال روابط نزدیک با تهران نیز هست، با این حال این مسئله ممکن است از دیدگاه ایران به گونه دیگر بوده و در عمل مشکل آفرین باشد.

رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا با تاکید بر اینکه متغییرهای موجود در روابط این دو کشور تا حد زیادی به خود آنها بستگی دارد، متغییرهای خارجی را در روابط دهلی نو با همسایگان و کشورهای منطقه ای بی تاثیر دانسته و یاد آور شد که این متغییرها جایگاهی در نوع روابط هند با ایران نداشته و نمی توانند بر این روابط تاثیر بگذارند.

دکتر عالم در مورد حضور نظامیان آمریکایی در منطقه و همکاریهای نظامی بین دهلی نو و واشنگتن اظهار داشت: هر یک از دو کشور ایران و هند جایگاه ویژه ای در ساختار قدرت منطقه ای داشته و نقش آنها در تامین امنیت و ثبات آن، غیرقابل انکار است. هند در مورد بسیاری از مسائل منطقه ای با ایران همسو بوده و در این راستا با این کشور همکاری می کند، اما این بدان معنی نیست که هند بدنبال همپیمانان دیگری نباشد، چرا که سیاست این کشور حرکت به سوی تکثرگرایی است.

وی با اشاره به همکاریهای نظامی دهلی نو با آمریکا در عین حال از حضور نظامیان آمریکایی در منطقه از جمله عراق، افغانستان و برخی کشورهای خلیج فارس انتقاد کرده و آن را موجب افزایش بی ثباتی در منطقه دانست. به گفته وی این حضور نظامی بیش از هر چیز به ضعفهای این کشورها در تامین امنیت و به عهده گیری وظایف داخلی و منطقه ای شان بازمی گردد.

در ادامه این نشست آقای "بدرا کومار" سفیر پیشین هند در ترکیه در تشریح موضع کشورش در قبال برنامه هسته ای ایران گفت: هند همواره از حق طبیعی ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حمایت و در نشستهای مختلف آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر این مسئله پافشاری کرده است.

وی با رد تاثیر فشار آمریکا بر تصمیم گیری هند در قبال ایران در آژانس که منجر به صدور قطعنامه ضدایرانی شد افزود: هند در همان مسیری حرکت کرده که چین و روسیه در قبال ایران اتخاذ کرده اند و همانگونه که نمی توان رای این دو کشور در مورد ایران را نشانه ترس آنها از دولت آمریکا دانست، رای هند را نیز نمی توان ناشی از فشارهای واشنگتن بر دهلی نو ارزیابی کرد. از سوی دیگر هند همواره بر حق مسلم ایران در استفاده از انرژی اتمی تاکید کرده و داشتن چنین حقی را هیچگاه زیر سوال نبرده است.

وی ادامه داد: با این حال ایران جهت دست یافتن به چنین حقی باید روشهای دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای خود را از کانال آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال کرده و ضمن پایبندی به معاهدات آژانس، برای این کار اسناد و شواهد قابل قبول برای متقاعد کردن دیگر اعضا ارائه کند، در هر حال این مشکل باید از طریق مذاکرات و با استفاده از روشهای سیاسی حل و فصل شود و هند از این مسئله حمایت می کند.

کومار واکنش هند در برابر قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت را اقدامی اجباری دانسته و خاطرنشان کرد: ما بعنوان یک عضو سازمان ملل ناچار به اجرای تصمیماتی هستیم که با اجماع اعضای این سازمان اتخاذ می شود، اما در دیگر موارد بویژه زمانی که یک یا چند کشور غربی بصورت یکجانبه اقدام به تحریم ایران می کنند، هند خود را ملزم به اجرای آن نمی بیند.

وی با اشاره به روابط دوستانه هند با ایران افزود: دهلی نو هیچ دلیلی برای اجرای چنین تحریمهایی نمی بیند، خواست ایران بعنوان کشوری در حال توسعه برای حرکت در مسیری مستقل و غیروابسته، مورد حمایت هند بوده و جزو موضوعات مشترک بین دو کشور است، از این رو هند مشکلی با این مسئله ندارد، اما الزامات بین المللی موجب واکنش دهلی نو می شود و فشار آمریکا یا هر کشور دیگر غربی تاثیری بر مواضع دهلی در قبال تهران ندارد.